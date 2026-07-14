INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसElectricity Bill: दिल्ली में बिजली महंगी, आपकी जेब से सरचार्ज वसूलेंगी कंपनियां, बढ़कर आएगा आपका बिल

Electricity Bill: दिल्ली में बिजली महंगी, आपकी जेब से सरचार्ज वसूलेंगी कंपनियां, बढ़कर आएगा आपका बिल

Electricity Bill: दिल्ली में बिजली एक बार फिर महंगी हो सकती है. DERC ने बिजली बांटने वाली कंपनियों को ग्राहकों से 8 प्रतिशत तक अतिरिक्त चार्ज इसी महीने लेने की मंजूरी दी है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 14 Jul 2026 11:08 AM (IST)
Preferred Sources

Electricity Bill: दिल्ली में रहने वाले लाखों बिजली उपभोक्ताओं की जेब ढीली होने वाली है. असल में अब पहले से ज्यादा बिजली बिल चुकाना पड़ सकता है. दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने राजधानी की बिजली वितरण कंपनियों को फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज वसूलने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद दिल्लीवालों के मंथली बिजली बिल के पैसे बढ़ सकते हैं. 

क्यों बढ़ेगा बिजली का बिल?
DERC के मुताबिक, मई 2026 के दौरान बिजली खरीदने की लागत में काफी बढ़ोतरी हुई थी. इसी अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए बिजली कंपनियों ने सरचार्ज वसूलने की अनुमति मांगी थी, जिसे आयोग ने मंजूरी दे दी है. यह व्यवस्था अगले आदेश तक महीने-दर-महीने लागू रहेगी. 

ATM के बाहर लगेगी नोटबंदी जैसी लाइन! होने वाली है कैश की किल्लत, बड़ी हड़ताल का ऐलान

किस कंपनी के ग्राहकों पर कितना असर?
आयोग ने तीनों प्रमुख बिजली कंपनियों को अलग-अलग दरों से FPPAS वसूलने की अनुमति दी है.

  • BSES राजधानी (BRPL)- 7.94% एक्स्ट्रा सरचार्ज
  • BSES यमुना (BYPL)- 7.43% एक्स्ट्रा सरचार्ज
  • टाटा पावर-DDL (TPDDL)- 2.21% एक्स्ट्रा सरचार्ज
    इसके बाद कुल FPPAS 17.94%, 17.43% और 12.21% तक पहुंच जाएगा. 

FPPAS क्या होता है?
फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट यानी FPPAS वो एक्स्ट्रा चार्ज है जिसे बिजली कंपनियां ईंधन और बिजली खरीदने की लागत बढ़ने पर दिल्लीवालों से वसूलती हैं. ये शुल्क बिजली बिल के फिक्स्ड चार्ज और एनर्जी चार्ज के आधार पर तय किया जाता है. 

गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 340 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी भी 24,100 के नीचे फिसला

किसे देना होगा ज्यादा पैसा?
इस फैसले का असर खासतौर पर BRPL और BYPL के उपभोक्ताओं पर ज्यादा पड़ सकता है. वहीं, TPDDL क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर इसका असर थोड़ा कम रहने के चांसेस है, क्योंकि वहां एक्स्ट्रा सरचार्ज की दर कम रखी गई है.

आगे भी बढ़ सकता है बिल?
DERC ने साफ किया है कि ये राहत अभी अस्थायी है और बिजली खरीद लागत के आधार पर हर महीने इसकी जांच-पड़ताल की जाएगी. ऐसे में अगर आने वाले महीनों में बिजली खरीद महंगी रहती है तो दिल्लीवालों के बिजली बिल पर इसका असर तो रहेगा ही. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Electricity Bill Business News Discoms DERC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Electricity Bill: दिल्ली में बिजली महंगी, आपकी जेब से सरचार्ज वसूलेंगी कंपनियां, बढ़कर आएगा आपका बिल
Electricity Bill: दिल्ली में बिजली महंगी, आपकी जेब से सरचार्ज वसूलेंगी कंपनियां, बढ़कर आएगा आपका बिल
बिजनेस
ATM के बाहर लगेगी नोटबंदी जैसी लाइन! होने वाली है कैश की किल्लत, बड़ी हड़ताल का ऐलान
ATM के बाहर लगेगी नोटबंदी जैसी लाइन! होने वाली है कैश की किल्लत, बड़ी हड़ताल का ऐलान
बिजनेस
Share Market Today: गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 340 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी भी 24,100 के नीचे फिसला
Share Market Today: गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 340 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी भी 24,100 के नीचे फिसला
बिजनेस
Gold- Silver Price Today: सोना खरीदने का ये है सही मौका या करना चाहिए इंतजार? जानें 14 जुलाई के ताजा भाव
Gold- Silver Price Today: सोना खरीदने का ये है सही मौका या करना चाहिए इंतजार? जानें 14 जुलाई के ताजा भाव
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh Yadav का Nitish Kumar की तरह U-TURN! |ABPLIVE
Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
E20 पेट्रोल पर आया वो सर्वे, जो उड़ा देगा केंद्र सरकार की नींद, NDA समर्थक ही हो गए खिलाफ, आंकड़ों ने चौंकाया
E20 पेट्रोल पर आया वो सर्वे, जो उड़ा देगा केंद्र सरकार की नींद, NDA समर्थक ही हो गए खिलाफ, आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आमिर खान की तीसरी शादी पर मौलाना इसहाक गोरा का बड़ा बयान, 'सोच बदलने की जरूरत'
आमिर खान की तीसरी शादी पर मौलाना इसहाक गोरा का बड़ा बयान, 'सोच बदलने की जरूरत'
विश्व
UNSC का फिर अस्थायी सदस्य बनेगा भारत? इस देश के साथ होगा मुकाबला, एस जयशंकर ने शुरू किया प्रचार
UNSC का फिर अस्थायी सदस्य बनेगा भारत? इस देश के साथ होगा मुकाबला, एस जयशंकर ने शुरू किया प्रचार
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 18: 'वेलकम टू द जंगल' तीसरे मंडे हुई फुस्स, 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई, जानें- टोटल कलेक्शन
वेलकम टू द जंगल' तीसरे मंडे हुई फुस्स, 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई, जानें- टोटल कलेक्शन
स्पोर्ट्स
सूर्यकुमार यादव की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, BCCI सूत्र का टीम इंडिया में उनकी वापसी पर बड़ा खुलासा
सूर्यकुमार यादव की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, BCCI सूत्र का टीम इंडिया में उनकी वापसी पर बड़ा खुलासा
इंडिया
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बोलीं- ‘दो दिन ज्यादा बीत गए, पर अभी तक...'
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बोलीं- ‘दो दिन ज्यादा बीत गए, पर अभी तक...'
नौकरी
कर्नाटक में 4,723 सरकारी पदों पर भर्ती शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन?
कर्नाटक में 4,723 सरकारी पदों पर भर्ती शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन?
टेक्नोलॉजी
वैज्ञानिकों ने बना ली दिमाग जैसी धाकड़ चिप, तुरंत पकड़ लेगी गड़बड़ी, जानें कहां होगा यूज
वैज्ञानिकों ने बना ली दिमाग जैसी धाकड़ चिप, तुरंत पकड़ लेगी गड़बड़ी, जानें कहां होगा यूज
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget