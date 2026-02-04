एक्सप्लोरर
अमेरिका के बाद दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा अरबपति? जानें लिस्ट में भारत कितने नंबर पर
दुनिया में अरबपतियों की संख्या के मामले में भले ही अमेरिका सबसे आगे हैं, लेकिन भारत भी कम नहीं है. लगभग 205 अरबपतियों के साथ भारत लिस्ट में तीसरे नंबर पर है.
दुनिया भर में 2600 से ज्यादा अरबपति हैं, जिनमें से एक तिहाई से ज्यादा अरबपति अकेले अमेरिका में ही रहते हैं. चीन दूसरे नंबर पर है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में कोरोना महामारी के बाद दुनिया में अरबपतियों की संख्या कम हुई है. इसके बाद 2021 में फिर इनकी संख्या बढ़ी. इसके बाद 2023 में फिर से गिरावट आई. 2024 से इनकी संख्या में कुछ खास बदलाव नहीं देखा गया. किसी देश में अरबपतियों की संख्या यह बताती है उसकी इकोनॉमी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है. लेटेस्ट अपडेट के साथ देखें दुनिया में टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट :-
Published at : 04 Feb 2026 03:11 PM (IST)
