अमेरिका के बाद दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा अरबपति? जानें लिस्ट में भारत कितने नंबर पर

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिजनेसअमेरिका के बाद दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा अरबपति? जानें लिस्ट में भारत कितने नंबर पर

दुनिया में अरबपतियों की संख्या के मामले में भले ही अमेरिका सबसे आगे हैं, लेकिन भारत भी कम नहीं है. लगभग 205 अरबपतियों के साथ भारत लिस्ट में तीसरे नंबर पर है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क  | Updated at : 04 Feb 2026 03:16 PM (IST)
दुनिया भर में 2600 से ज्यादा अरबपति हैं, जिनमें से एक तिहाई से ज्यादा अरबपति अकेले अमेरिका में ही रहते हैं. चीन दूसरे नंबर पर है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में कोरोना महामारी के बाद दुनिया में अरबपतियों की संख्या कम हुई है. इसके बाद 2021 में फिर इनकी संख्या बढ़ी. इसके बाद 2023 में फिर से गिरावट आई. 2024 से इनकी संख्या में कुछ खास बदलाव नहीं देखा गया. किसी देश में अरबपतियों की संख्या यह बताती है उसकी इकोनॉमी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है. लेटेस्ट अपडेट के साथ देखें दुनिया में टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट :-

अरबपतियों की संख्या के मामले में अमेरिका काफी आगे है. यहां कुल मिलाकर लगभग 902 अरबपति हैं. एलन मस्क (Elon Musk) इनमें सबसे आगे हैं. उनकी अनुमानित नेट वर्थ 800 बिलियन डॉलर से ज्यादा है.
दूसरे नंबर पर चीन है. यहां लगभग 450 अरबपति हैं. बाइटडांस के फाउंडर झांग यिमिंग (Zhang Yiming) चीन के सबसे जाने-माने अरबपतियों में से एक हैं.
Published at : 04 Feb 2026 03:11 PM (IST)
