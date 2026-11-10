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हिंदी न्यूज़ऑटोVaibhav Sooryavanshi Car Collection: वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन में सबसे महंगी गाड़ी कौन-सी, कैसे हैं फीचर्स?

Vaibhav Sooryavanshi Car Collection: वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन में सबसे महंगी गाड़ी कौन-सी, कैसे हैं फीचर्स?

Vaibhav Sooryavanshi Car Collection: 15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन में सबसे महंगी कार कौन-सी है? जानिए मर्सिडीज-बेंज, टोयोटा फॉर्च्यूनर और टाटा सिएरा के फीचर्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Nov 2026 03:10 PM (IST)
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Vaibhav Sooryavanshi Car Collection: महज 15 साल की उम्र में ही क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुकें युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी इन दिनों अपनी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चित हैं. जिसके चलते आज हम भी उनके कार कलेक्शन की बात करेंगे और जानेंगे कि उनके पास अभी कौन-कौन सी गाड़ियां हैं और सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है और उसके फीचर्स कैसे हैं. तो चलिए जानते हैं कि उनके कार गैरेज में सबसे महंगी गाड़ी कौन-सी है और उसमें क्या-क्या खूबियां मिलती हैं.

मर्सिडीज-बेंज GLE सबसे महंगी कार

आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन में शामिल सबसे लग्जरी और महंगी गाड़ी Mercedes-Benz GLE 300d मानी जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह लग्जरी SUV उन्हें आईपीएल में उनके शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर राजस्थान रॉयल्स के पूर्व फ्रैंचाइज़ी ओनर द्वारा गिफ्ट में दी गई थी.

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भारतीय मार्केट में मर्सिडीज-बेंज जीएलई की ऑन-रोड कीमत लगभग 1.15 करोड़ रुपये से 1.30 करोड़ रुपये के बीच है. जो इसे वैभव के पूरे कार कलेक्शन की सबसे महंगी गाड़ी बनाती है.

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मर्सिडीज-बेंज GLE के फीचर्स

जानकारी दें दे कि जर्मन कार निर्माता कंपनी की यह लग्जरी एसयूवी बेहद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम कंफर्ट के लिए जानी जाती है:

  • पावरफुल इंजन: इसमें 2.0-लीटर का 4-सिलेंडर टर्बो-डीजल इंजन मिलता है. जो 269 BHP की पावर और 550 Nm का विशाल टॉर्क जनरेट करता है.
  • 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव: यह कार मर्सिडीज के 4MATIC सिस्टम से लैस है. जो हर तरह के रास्तों पर शानदार ग्रिप और कंट्रोल देती है.
  • लग्जरी केबिन: कार के अंदर 12.3-इंच का डुअल-स्क्रीन MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम, बर्मेस्टर का 3D सरराउंड साउंड सिस्टम, 64-कलर एम्ब्रिएंट लाइटिंग और वेंटिलेटेड मसाज सीट्स दी गई हैं.
  • एडवांस्ड सेफ्टी: सेफ्टी के लिए इसमें 9 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS फीचर्स मिलते हैं.

कार कलेक्शन में शामिल बाकी गाड़ियां

बता दें कि मर्सिडीज के अलावा वैभव सूर्यवंशी के पास कई अन्य प्रीमियम गाड़ियां भी मौजूद हैं:

  • Toyota Fortuner Legender: वैभव के परिवार ने पटना के टोयोटा शोरूम से यह पावरफुल एसयूवी खरीदी थी. जिसकी ऑन-रोड कीमत करीब 55 लाख रुपये है.
  • Tata Sierra SUV: आईपीएल 2026 में 237 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड जीतने पर उन्हें नई Tata Sierra मिली है. जिसकी कीमत लगभग 15 से 25 लाख रुपये है.
  • Tata Curvv EV: इससे पिछले आईपीएल सीजन में भी सुपर स्ट्राइकर बनने पर उन्हें Tata Curvv EV मिली थी.

यह भी पढ़ें: Cheapest Electric Cars: भाई दूज पर बहन को दें Electric Car का तोहफा, ये हैं 5 सस्ते ऑप्शन

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 03:09 PM (IST)
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