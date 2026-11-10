Vaibhav Sooryavanshi Car Collection: महज 15 साल की उम्र में ही क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुकें युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी इन दिनों अपनी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चित हैं. जिसके चलते आज हम भी उनके कार कलेक्शन की बात करेंगे और जानेंगे कि उनके पास अभी कौन-कौन सी गाड़ियां हैं और सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है और उसके फीचर्स कैसे हैं. तो चलिए जानते हैं कि उनके कार गैरेज में सबसे महंगी गाड़ी कौन-सी है और उसमें क्या-क्या खूबियां मिलती हैं.

मर्सिडीज-बेंज GLE सबसे महंगी कार

आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन में शामिल सबसे लग्जरी और महंगी गाड़ी Mercedes-Benz GLE 300d मानी जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह लग्जरी SUV उन्हें आईपीएल में उनके शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर राजस्थान रॉयल्स के पूर्व फ्रैंचाइज़ी ओनर द्वारा गिफ्ट में दी गई थी.

भारतीय मार्केट में मर्सिडीज-बेंज जीएलई की ऑन-रोड कीमत लगभग 1.15 करोड़ रुपये से 1.30 करोड़ रुपये के बीच है. जो इसे वैभव के पूरे कार कलेक्शन की सबसे महंगी गाड़ी बनाती है.

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मर्सिडीज-बेंज GLE के फीचर्स

जानकारी दें दे कि जर्मन कार निर्माता कंपनी की यह लग्जरी एसयूवी बेहद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम कंफर्ट के लिए जानी जाती है:

पावरफुल इंजन: इसमें 2.0-लीटर का 4-सिलेंडर टर्बो-डीजल इंजन मिलता है. जो 269 BHP की पावर और 550 Nm का विशाल टॉर्क जनरेट करता है.

इसमें 2.0-लीटर का 4-सिलेंडर टर्बो-डीजल इंजन मिलता है. जो 269 BHP की पावर और 550 Nm का विशाल टॉर्क जनरेट करता है. 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव: यह कार मर्सिडीज के 4MATIC सिस्टम से लैस है. जो हर तरह के रास्तों पर शानदार ग्रिप और कंट्रोल देती है.

यह कार मर्सिडीज के 4MATIC सिस्टम से लैस है. जो हर तरह के रास्तों पर शानदार ग्रिप और कंट्रोल देती है. लग्जरी केबिन: कार के अंदर 12.3-इंच का डुअल-स्क्रीन MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम, बर्मेस्टर का 3D सरराउंड साउंड सिस्टम, 64-कलर एम्ब्रिएंट लाइटिंग और वेंटिलेटेड मसाज सीट्स दी गई हैं.

कार के अंदर 12.3-इंच का डुअल-स्क्रीन MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम, बर्मेस्टर का 3D सरराउंड साउंड सिस्टम, 64-कलर एम्ब्रिएंट लाइटिंग और वेंटिलेटेड मसाज सीट्स दी गई हैं. एडवांस्ड सेफ्टी: सेफ्टी के लिए इसमें 9 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS फीचर्स मिलते हैं.

कार कलेक्शन में शामिल बाकी गाड़ियां

बता दें कि मर्सिडीज के अलावा वैभव सूर्यवंशी के पास कई अन्य प्रीमियम गाड़ियां भी मौजूद हैं:

Toyota Fortuner Legender: वैभव के परिवार ने पटना के टोयोटा शोरूम से यह पावरफुल एसयूवी खरीदी थी. जिसकी ऑन-रोड कीमत करीब 55 लाख रुपये है.

वैभव के परिवार ने पटना के टोयोटा शोरूम से यह पावरफुल एसयूवी खरीदी थी. जिसकी ऑन-रोड कीमत करीब 55 लाख रुपये है. Tata Sierra SUV: आईपीएल 2026 में 237 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड जीतने पर उन्हें नई Tata Sierra मिली है. जिसकी कीमत लगभग 15 से 25 लाख रुपये है.

आईपीएल 2026 में 237 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड जीतने पर उन्हें नई Tata Sierra मिली है. जिसकी कीमत लगभग 15 से 25 लाख रुपये है. Tata Curvv EV: इससे पिछले आईपीएल सीजन में भी सुपर स्ट्राइकर बनने पर उन्हें Tata Curvv EV मिली थी.

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