Hero Vida NeX 3 Micro EV: इंडिया में टू-व्हीलर बाजार में अपना बेहद ही तगड़ा दबदबा बना चुकी हीरो मोटोकॉर्प अब अपने इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida के तहत एक अनोखी गाड़ी लाने की तैयारी में है. हाल ही में हीरो के इस नए कॉन्सेप्ट Hero Vida NeX 3 माइक्रो इलेक्ट्रिक कार की तस्वीरें और डिटेल्स सामने आने के बाद यह ऑटो मार्केट में चर्चा का विषय बन गई है.

बता दें कि सुपरकार्स की तरह ऊपर की तरफ खुलने वाले दरवाजे और 2 लोगों के बैठने की क्षमता वाली यह छोटी इलेक्ट्रिक कार शहरी ट्रैफिक और पार्किंग की झंझटों का एक बेहतरीन समाधान बनकर उभरी है. चलिए जानतें हैं इस गाड़ी के बारें में.

सुपरकार्स जैसे खुलेंगे दरवाजे

आपको बता दें कि Hero Vida NeX 3 का सबसे बड़ा आकर्षण और यूएसपी इसका डिजाइन है. इस माइक्रो कार में दरवाजों की जगह गूलविंग डोर्स दिए गए हैं. जो छत की ओर ऊपर खुलते हैं. इस तकनीक का फायदा यह है कि बेहद छोटी पार्किंग स्पेस में भी कार के अंदर चढ़ना और उतरना काफी आसान हो जाता है. कार का ओवरऑल साइज काफी कॉम्पैक्ट और फ्यूचरिस्टिक है. जिससे इसे बिजी शहर की सड़कों पर आसानी से मोड़ा और पार्क किया जा सकता है.

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मिलेगी 2 लोगों की सीटिंग

जानकारी दें दे कि इस माइक्रो EV के केबिन को 2 यात्रियों के बैठने के हिसाब से तैयार किया गया है. छोटा साइज होने के बावजूद इसके अंदर आधुनिक फीचर्स का पूरा ध्यान रखा गया है.

केबिन में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, की-लेस एंट्री और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे बेसिक और जरूरी फीचर्स देखने को मिलते हैं. जबकि इसके अलावा डेली खरीदारी का सामान रखने के लिए इसमें छोटा बूट स्पेस भी दिया गया है.

कितनी है ड्राइविंग रेंज?

बता दें कि सिटी कम्यूटिंग को ध्यान में रखते हुए इसमें एक स्मॉल-कैपेसिटी लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर 100 से 150 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे सकती है.

जबकि इसकी टॉप स्पीड 60 से 70 किमी/घंटा के आसपास रहने का अनुमान है. जो शहर के ट्रैफिक के लिहाज से शानदार है. इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है. जिससे बैटरी महज 1 से 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी.

क्या रह सकती है कीमत?

आपको बता दें कि हीरो मोटोकॉर्प की योजना इस गाड़ी को एक किफायती और पर्सनल अर्बन मोबिलिटी व्हीकल के तौर पर पेश करने की है. जिसके चलते इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 3 लाख से 4.5 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद इस 2-सीटर कार का सीधा मुकाबला MG Comet EV और आने वाली अन्य माइक्रो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होगा. जो लोग डेली ऑफिस जाने या छोटी दूरी तय करने के लिए एक सस्ती, स्टाइलिश और ऑटोमैटिक कार चाहते हैं उनके लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन रहेगी.

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