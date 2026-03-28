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हिंदी न्यूज़ऑटोDuster, Creta या Kia Seltos, फीचर्स के मामले में किसका पलड़ा भारी, खरीदने से पहले जान लें फर्क

Duster, Creta या Kia Seltos, फीचर्स के मामले में किसका पलड़ा भारी, खरीदने से पहले जान लें फर्क

नई SUV खरीदने का सोच रहे हैं? Renault Duster, Hyundai Creta और Kia Seltos तीनों ही अपने सेगमेंट की पॉपुलर कारें हैं. आइए जानें कौन सी SUV फीचर्स और परफॉर्मेंस में बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 28 Mar 2026 06:19 PM (IST)
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भारतीय बाजार में SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और Hyundai Creta, Kia Seltos और Renault Duster जैसी गाड़ियां सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं. लेकिन जब बात आती है सही SUV चुनने की, तो सिर्फ लुक या कीमत ही नहीं, बल्कि फीचर्स, कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी भी बहुत मायने रखते हैं. आज के समय में ग्राहक ज्यादा फीचर्स और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, ऐसे में आइए जानते हैं कि किस SUV में सबसे ज्यादा एडवांस फीचर्स मिलते हैं.

कौन देता है सबसे प्रीमियम फील?

अगर डिजाइन की बात करें तो Hyundai Creta और Kia Seltos दोनों ही मॉडर्न और प्रीमियम लुक के लिए जानी जाती हैं. Creta का डिजाइन थोड़ा सिंपल और एलिगेंट है, जो फैमिली यूज के लिए अच्छा लगता है. वहीं Seltos ज्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश दिखती है. Renault Duster का लुक बाकी दोनों से अलग है. यह ज्यादा रफ और मजबूत SUV जैसा फील देती है. इसका डिजाइन उतना मॉडर्न नहीं है, लेकिन जो लोग मजबूत और ऑफ-रोड लुक पसंद करते हैं, उनके लिए यह अच्छी लग सकती है.

इंटीरियर और फीचर्स में कौन सबसे आगे?

फीचर्स के मामले में Hyundai Creta और Kia Seltos काफी आगे हैं. दोनों में बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. Seltos में थोड़ा ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है. Renault Duster इस मामले में थोड़ा पीछे रह जाती है. इसमें बेसिक फीचर्स मिलते हैं, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी फील होती है. अगर आपको ज्यादा फीचर्स चाहिए, तो Creta और Seltos बेहतर विकल्प हैं.

ड्राइविंग में किसका दम ज्यादा?

परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों SUV अच्छे इंजन विकल्प देती हैं. Creta और Seltos में पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन मिलते हैं, साथ ही टर्बो इंजन भी उपलब्ध है. इनकी ड्राइविंग स्मूद और आरामदायक होती है. Renault Duster अपने मजबूत सस्पेंशन और खराब सड़कों पर बेहतर प्रदर्शन के लिए जानी जाती है.

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी

सेफ्टी के मामले में Creta और Seltos दोनों में 6 एयरबैग, ABS, EBD, 360 डिग्री कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं. Seltos यहां थोड़ा आगे है क्योंकि इसमें ज्यादा एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलती है. Duster में बेसिक सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी की कमी है. इसलिए अगर सेफ्टी आपकी प्राथमिकता है, तो Creta और Seltos बेहतर विकल्प हैं.

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Published at : 28 Mar 2026 06:19 PM (IST)
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Auto News SUV INDIA Creta Vs Seltos
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