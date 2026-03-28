6 लाख से कम में 6 एयरबैग, आम आदमी के लिए इन सस्ती कारों के बारे में जानना बेहद जरूरी

कार खरीदते समय लोग सिर्फ कीमत ही नहीं बल्कि सेफ्टी फीचर्स पर भी ध्यान देते हैं. पहले ऐसा होता था कि कम बजट में मिलने वाली गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स भी लिमिटेड होते थे, लेकिन अब ऑटोमेकर्स सस्ती कारों में भी 6 एयरबैग जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स देने लगे हैं. अगर आपका बजट 6 लाख रुपये से कम हैं और आप एक सेफ और ज्यादा माइलेज देने वाली कार खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

मारुति ऑल्टो (Maruti Alto)

इस लिस्ट में पहला नाम Maruti Alto K10 का है. यह देश की सबसे सस्ती कारों में से एक है. इस कार की शुरुआती कीमत करीब 3.70 लाख रुपये है. खास बात यह है कि इस सस्ती कार में 6 एयरबैग जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. गाड़ी में 1.0 लीटर का इंजन मिलता है और यह पेट्रोल के साथ-साथ CNG में भी अच्छा माइलेज देती है.

रेनॉल्ट क्विड (Renault Kwid)

सस्ते और बेहतर ऑप्शन में आपके पास Renault Kwid भी मौजूद है. इस गाड़ी की कीमत 4.30 लाख रुपये से शुरू होती है. गाड़ी के टॉप वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. इस कार का डिजाइन थोड़ा SUV जैसा दिखता है, जो युवाओं को काफी पसंद आता है. गाड़ी में 999cc इंजन दिया गया है और यह करीब 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. इसमें टचस्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी और ऑटोमैटिक गियर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite)

अगली कार आपके लिए Nissan Gravite है. इस गाड़ी की कीमत 5.65 लाख रुपये से शुरू होती है और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स के साथ आती है. इसमें 8-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले, रूफ-माउंटेड रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

टाटा टियागो (Tata Tiago)

आपके लिए अगला ऑप्शन Tata Tiago है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 4.57 लाख रुपये है और इसमें 1.2 लीटर इंजन मिलता है. यह पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन्स में मौजूद है. इस कार को ग्लोबल NCAP में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें बड़ी स्क्रीन, अच्छा म्यूजिक सिस्टम और कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं.

मारुति सेलेरियो (Maruti Celerio)

Maruti Celerio की कीमत लगभग 4.70 लाख रुपये से शुरू होती है. यह पेट्रोल और CNG दोनों में शानदार माइलेज देती है, खासकर CNG में यह करीब 34 km/kg तक चल सकती है. इसमें कीलेस एंट्री, टचस्क्रीन और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं.

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