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हिंदी न्यूज़ऑटोCarकिस कार से सफर करती हैं इटली की पीएम? कीमत और फीचर्स जानकर नहीं होगा यकीन

किस कार से सफर करती हैं इटली की पीएम? कीमत और फीचर्स जानकर नहीं होगा यकीन

Maserati Quattroporte Luxury Car: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जिस Maserati Quattroporte से सफर करती हैं, वह लग्जरी और पावर का शानदार कॉम्बिनेशन है. जानिए इसकी कीमत और खास फीचर्स.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 20 May 2026 04:29 PM (IST)
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Maserati Quattroporte Luxury Car: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इटली के दौरे पर हैं. इटली में मोदी जी का जोरदार स्वागत हुआ. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मोदी जी की मुलाकातें और तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. दोनों नेताओं की दोस्ताना बॉन्डिंग लोगों को काफी पसंद आई आ रही है. इसी बीच कई लोगों के मन में यह सवाल भी आया कि आखिर इटली की प्रधानमंत्री किस कार से सफर करती हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्जिया मेलोनी अक्सर Maserati Quattroporte में नजर आती हैं. यह एक बेहद लग्जरी और पावरफुल सेडान कार है, जिसे इटली की मशहूर कंपनी Maserati बनाती है. शानदार डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और दमदार इंजन की वजह से यह कार दुनिया की खास वीवीआईपी गाड़ियों में गिनी जाती है. इसकी कीमत भी इतनी ज्यादा है कि सुनकर आम लोग हैरान रह जाएं.

लग्जरी के साथ मिलता है जबरदस्त पावर का कॉम्बिनेशन

Maserati Quattroporte दिखने में जितनी शानदार है, उतनी ही दमदार इसकी परफॉर्मेंस भी मानी जाती है. इस लग्जरी सेडान में पावरफुल V6 और V8 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जो इसे बेहद तेज और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार कुछ सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड भी काफी हाई बताई जाती है.

कार के अंदर प्रीमियम लेदर सीट्स, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और एडवांस क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए खास कम्फर्ट का ध्यान रखा गया है. यही वजह है कि यह कार सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि चलता-फिरता लग्जरी लाउंज जैसी महसूस होती है. सुरक्षा के लिहाज से भी इसमें कई एडवांस फीचर्स दिए जाते हैं, जिनमें हाई लेवल सेफ्टी सिस्टम और खास प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी शामिल है.

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कीमत सुनकर उड़ सकते हैं होश

इटली की यह लग्जरी सेडान आम लोगों की पहुंच से काफी दूर मानी जाती है. इंटरनेशनल मार्केट में Maserati Quattroporte की कीमत 2 से 3 करोड़ करोड़के बीच में है. अलग-अलग वेरिएंट और सिक्योरिटी कस्टमाइजेशन के हिसाब से इसकी कीमत और भी ज्यादा हो सकती है. भारत में अगर इस कार को इंपोर्ट किया जाए तो टैक्स और कस्टम ड्यूटी के बाद इसकी कीमत काफी बढ़ जाती है.

यही वजह है कि यह कार बेहद खास लोगों और हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज के बीच लोकप्रिय है. सोशल मीडिया पर भी मोदी और मेलोनी की मुलाकातों के दौरान इस कार को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी देखने को मिली. लग्जरी, स्टाइल और पावर का यह कॉम्बिनेशन Maserati Quattroporte को दुनिया की सबसे चर्चित प्रीमियम सेडान में शामिल करता है.

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Published at : 20 May 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
Modi Ji Maserati Quattroporte Luxury Sedan Giorgia Meloni Car Italy PM Car
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