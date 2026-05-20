नौतपा में कर रहे हैं सफर तो इन बातों का रखें ख्याल, वरना आग का गोला बन जाएगी आपकी कार

Summer Car Care: देश के कई हिस्सों में नौतपा की शुरुआत हो चुकी है और तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है. दोपहर के समय कार चलाना अब पहले से ज्यादा चुनौतीभरा हो गया है. तेज धूप में घंटों खड़ी रहने वाली कारें अंदर से भट्टी जैसी गर्म हो जाती हैं और कई बार छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है. गर्मी के मौसम में कार में आग लगने, टायर फटने और इंजन ओवरहीट होने जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ जाती हैं.

ऐसे में अगर आप रोज कार से सफर करते हैं या लंबी ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. खासकर दिल्ली-NCR जैसे इलाकों में जहां तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, वहां कार की सही देखभाल बहुत जरूरी हो जाती है. सही तैयारी और थोड़ी सावधानी आपकी कार को सुरक्षित रखने के साथ सफर को भी आरामदायक बना सकती है.

गर्मी में खतरा इंजन और टायर पर पड़ता है

नौतपा के दौरान सबसे ज्यादा दबाव कार के इंजन और टायर पर पड़ता है. अगर इंजन कूलेंट कम है या रेडिएटर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो कार जल्दी ओवरहीट हो सकती है. इसलिए लंबी ड्राइव से पहले कूलेंट लेवल जरूर चेक करें. कई लोग सिर्फ पानी डालकर काम चला लेते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स सही कूलेंट इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं.

वहीं गर्म सड़कों पर टायर प्रेशर तेजी से बढ़ता है और ज्यादा हवा भरे टायर फटने का खतरा पैदा कर सकते हैं. इसलिए टायर प्रेशर हमेशा कंपनी के बताए स्तर पर रखें. पुराने या घिसे हुए टायर गर्मी में ज्यादा रिस्की साबित हो सकते हैं. इसके अलावा कार को लंबे समय तक धूप में पार्क करने से बैटरी और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पर भी असर पड़ता है. अगर संभव हो तो कार को छांव में पार्क करें या सनशेड का इस्तेमाल करें.

यह भी पढ़ें: Tata Sierra के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है ये नई SUV, कीमत होगी 13 लाख रुपये, जानें डिटेल्स

कार के अंदर रखी ये चीजें बन सकती हैं खतरा

गर्मी के मौसम में कई लोग अनजाने में ऐसी चीजें कार के अंदर छोड़ देते हैं जो हादसे का कारण बन सकती हैं. परफ्यूम, पावर बैंक, लाइटर और गैस वाले स्प्रे तेज गर्मी में फट सकते हैं. इसलिए कार पार्क करते समय ऐसी चीजें अंदर न छोड़ें. इसके अलावा मोबाइल फोन को भी डैशबोर्ड पर धूप में रखने से बचना चाहिए. गर्मी में AC का लगातार इस्तेमाल इंजन पर दबाव बढ़ा सकता है, इसलिए बीच-बीच में कार को आराम देना भी जरूरी है.

अगर सफर लंबा है तो हर कुछ घंटों में ब्रेक लें और इंजन को ठंडा होने का समय दें. कार से जलने जैसी स्मेल आए या बोनट से ज्यादा गर्म हवा महसूस हो तो तुरंत गाड़ी रोककर जांच करें. थोड़ी सी सतर्कता नौतपा की खतरनाक गर्मी में आपकी कार और सफर दोनों को सुरक्षित रख सकती है.

यह भी पढ़ें: बिना Insurance सड़क पर निकाली कार तो कितना कटेगा चालान, जानें कितना देना पड़ेगा जुर्माना?