अब सिर्फ 20 मिनट में पूरा होगा दिल्ली से फरीदाबाद का सफर, पूरे NCR को मिलेगा फायदा

दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है. खासकर दिल्ली से फरीदाबाद जाने वाले लोगों को रोजाना लंबे जाम और घंटों की देरी का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब इस परेशानी से काफी हद तक राहत मिलने वाली है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ा नया DND-जैतपुर लिंक रोड जून 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है. इसके शुरू होने के बाद दिल्ली से फरीदाबाद का सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, यह नया एक्सप्रेसवे लिंक DND फ्लाईवे को जैतपुर और आगे फरीदाबाद से जोड़ेगा. इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोगों को अब कालिंदी कुंज, सरिता विहार और दिल्ली बॉर्डर के भारी ट्रैफिक से काफी राहत मिलेगी. अभी जहां इस रास्ते में काफी समय लग जाता है, वहीं नए एक्सप्रेसवे पर सफर पूरी तरह सिग्नल-फ्री होगा, जिससे यात्रा तेज और आसान हो जाएगी.

बताया जा रहा है कि यह करीब 9 किलोमीटर लंबा हिस्सा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे नेटवर्क का अहम भाग है. इसका निर्माण तेजी से चल रहा है और सरकार के अनुसार इसका काम लगभग 94 प्रतिशत पूरा हो चुका है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री Nitin Gadkari ने भी जानकारी दी कि यह हिस्सा जून 2026 तक तैयार हो जाएगा.

पूरे NCR को मिलेगा फायदा

इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से सिर्फ दिल्ली और फरीदाबाद के बीच यात्रा आसान नहीं होगी, बल्कि इसका फायदा पूरे एनसीआर क्षेत्र को मिलेगा .दक्षिण दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच कनेक्टिविटी पहले से बेहतर होगी. इसके अलावा यह रास्ता आगे चलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर तक पहुंचने में भी मदद करेगा. कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साउथ दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट का सफर भी काफी कम समय में पूरा किया जा सकेगा.

नई सड़क बनने से रोजाना ऑफिस आने-जाने वाले लोगों का समय बचेगा. साथ ही ईंधन की खपत भी कम होगी क्योंकि ट्रैफिक जाम में लंबे समय तक फंसना नहीं पड़ेगा.एक्सप्रेसवे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि गाड़ियां बिना रुकावट तेज गति से चल सकें.इससे सफर आरामदायक और सुरक्षित दोनों बनेगा.

सरकार का कहना है कि दिल्ली में ट्रैफिक कम करने और बेहतर सड़क नेटवर्क तैयार करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है.दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे भी उन्हीं महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है. यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार होने के बाद दिल्ली से मुंबई की दूरी और यात्रा समय दोनों को काफी कम कर देगा.

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