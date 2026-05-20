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हिंदी न्यूज़ऑटोमहंगी पड़ सकती है लत, कार में बैठकर सिगरेट पीने पर भरना होगा इतना जुर्माना, जानें नियम

महंगी पड़ सकती है लत, कार में बैठकर सिगरेट पीने पर भरना होगा इतना जुर्माना, जानें नियम

Smoking in Car: मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार में स्मोकिंग करना नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति कार में बैठकर सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 20 May 2026 04:53 PM (IST)
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आजकल ट्रैफिक नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं. ज्यादातर लोग जानते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाने, सीट बेल्ट न लगाने या तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर चालान कट सकता है. लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि अगर आप कार के अंदर बैठकर सिगरेट पीते हैं या ड्राइविंग के दौरान स्मोकिंग करते हैं, तब भी पुलिस आपका चालान काट सकती है. 

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार में स्मोकिंग करना नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय या कार में बैठकर सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है तो ट्रैफिक पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. यह नियम खासतौर पर सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है. कई लोगों को लगता है कि कार उनका निजी स्पेस है, इसलिए अंदर सिगरेट पीना गलत नहीं है लेकिन ट्रैफिक नियमों के मुताबिक ऐसा करना जुर्माने का कारण बन सकता है.

कितने रुपये का देना होगा जुर्माना?

DMVR 86.1(5)/177 MVA के तहत कार में धूम्रपान करने पर चालान काटा जा सकता है. पहली बार पकड़े जाने पर लगभग 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर वही गलती दोबारा की जाती है तो जुर्माने की राशि बढ़कर 1500 रुपये तक पहुंच सकती है. अलग-अलग राज्यों में यह राशि थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन नियम लगभग समान हैं.

CNG कार चलाने वालों के लिए खतरनाक आदत

इस नियम के पीछे सिर्फ कानून ही नहीं, बल्कि सुरक्षा का बड़ा कारण भी है. खासकर CNG कार चलाने वालों के लिए यह आदत बेहद खतरनाक साबित हो सकती है.अगर किसी वजह से गैस लीक हो जाए और उसी समय कार के अंदर सिगरेट जलाई गई हो तो आग लगने या विस्फोट होने का खतरा बढ़ जाता है.यानी यह सिर्फ चालान का मामला नहीं, बल्कि जान का जोखिम भी बन सकता है.

इसके अलावा कार के अंदर स्मोकिंग करने से दूसरे यात्रियों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है. सिगरेट का धुआं बंद कार में तेजी से फैलता है जिससे बच्चों, बुजुर्गों और अन्य यात्रियों को सांस संबंधी परेशानी हो सकती है. कई देशों में तो कार के अंदर स्मोकिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है, खासकर तब जब वाहन में बच्चे मौजूद हों.

तुरंत जारी हो सकता है चालान

आजकल ट्रैफिक पुलिस कैमरों और ई-चालान सिस्टम का भी ज्यादा इस्तेमाल कर रही है. ऐसे में नियम तोड़ने पर तुरंत ऑनलाइन चालान जारी हो सकता है. इसलिए अगर आप कार चलाते हैं तो ट्रैफिक नियमों की सही जानकारी रखना बेहद जरूरी है.छोटी-सी लापरवाही न सिर्फ आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है, बल्कि आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती है.

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Published at : 20 May 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Motor Vehicle Act Traffic Rules Smoking In Car Car Smoking
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