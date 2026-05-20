पुश बटन वाली कार स्टार्ट नहीं हो तो न हो परेशान, इस ट्रिक से तुरंत चालू हो जाएगी आपकी गाड़ी

Push Button Car: आजकल ज्यादातर नई कारों में पुश बटन स्टार्ट और Smart Key जैसे फीचर्स मिलने लगे हैं. इनसे कार स्टार्ट करना पहले से ज्यादा आसान और मॉडर्न हो गया है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक कार स्टार्ट नहीं होती और ड्राइवर घबरा जाता है. खासकर तब, जब जल्दी कहीं पहुंचना हो और बार-बार बटन दबाने के बाद भी इंजन रिस्पॉन्स न दे.

ऐसी स्थिति में लोग अक्सर सोचते हैं कि कार में कोई बड़ी खराबी आ गई है. जबकि कई मामलों में असली वजह सिर्फ Smart Key की कमजोर बैटरी होती है. अच्छी बात यह है कि ऐसी परेशानी में एक आसान ट्रिक आपकी मदद कर सकती है और बिना मैकेनिक बुलाए कार दोबारा स्टार्ट हो सकती है. अगर आपकी कार में भी Push Button Start सिस्टम है, तो यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है और इमरजेंसी में बड़ी परेशानी से बचा सकती है.

Smart Key की बैटरी कमजोर होते ही आती है दिक्कत

Push Button Start वाली कारों में Smart Key का अहम रोल होता है. कार का सिस्टम तभी काम करता है जब Key का सिग्नल सही तरीके से कार तक पहुंचे. लेकिन अगर Smart Key की बैटरी कमजोर हो जाए, तो कार कई बार Key को डिटेक्ट नहीं कर पाती. ऐसे में ड्राइवर को लगता है कि कार बंद पड़ गई है. बता दें कि, ऐसी स्थिति में सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है.

ज्यादातर कार कंपनियां इमरजेंसी स्टार्ट फीचर देती हैं. इसके लिए Smart Key को सीधे Push Start Button के पास ले जाकर बटन दबाना होता है. कई कारों में Key को बटन से टच करने पर सिस्टम उसे पढ़ लेता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है. कुछ मॉडल्स में Steering के पास खास सेंसर भी दिए जाते हैं. यह ट्रिक खासतौर पर तब काम आती है जब Key की बैटरी अचानक कमजोर हो जाए और आपके पास तुरंत नई सेल उपलब्ध न हो.

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इन छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो नहीं होगी परेशानी

अगर आपकी कार में Smart Key सिस्टम है, तो उसकी बैटरी को समय-समय पर बदलते रहना जरूरी है. कई लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक Key पूरी तरह काम करना बंद न कर दे. जबकि कमजोर बैटरी पहले से संकेत देने लगती है. जैसे कार दूर से लॉक या अनलॉक न होना या स्टार्ट में देरी होना. हमेशा कार में Smart Key की एक्स्ट्रा बैटरी रखें.

इसके अलावा कार की मैनुअल बुक में दिए गए इमरजेंसी स्टार्ट प्रोसेस को भी एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए. कई बार मोबाइल फोन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी Key के सिग्नल में रुकावट पैदा कर सकते हैं. इसलिए Key को जरूरत से ज्यादा गैजेट्स के बीच रखने से बचें. थोड़ी सी जानकारी और तैयारी Push Button वाली कार के साथ आने वाली ऐसी छोटी परेशानियों को आसानी से संभाल सकती है.

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