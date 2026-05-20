बिना Insurance सड़क पर निकाली कार तो कितना कटेगा चालान, जानें कितना देना पड़ेगा जुर्माना?

Car Insurance Fine: आज के समय में ज्यादातर लोग कार खरीदते समय सिर्फ EMI, माइलेज और फीचर्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार Car Insurance को नजरअंदाज कर देते हैं. कुछ लोग पॉलिसी खत्म होने के बाद महीनों तक उसे रिन्यू नहीं करवाते और बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाते रहते हैं. लेकिन ऐसा करना सिर्फ रिस्की ही नहीं बल्कि कानून के खिलाफ भी है. भारत में हर वाहन के लिए कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है.

अगर ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान आपकी कार बिना वैध इंश्योरेंस के पकड़ी जाती है, तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, कुछ मामलों में जेल की सजा का भी नियम है. चाहे आपकी कार पेट्रोल, डीजल, CNG या इलेक्ट्रिक हो, नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं. इसलिए सड़क पर निकलने से पहले यह जांच लेना जरूरी है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव है या नहीं. छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है.

बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर कितना लगता है जुर्माना

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारत में बिना वैध इंश्योरेंस के वाहन चलाना अपराध माना जाता है. अगर पहली बार कोई ड्राइवर बिना इंश्योरेंस के पकड़ा जाता है, तो उस पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा 3 महीने तक की जेल का नियम भी है. वहीं अगर दूसरी बार भी यही गलती दोहराई जाती है, तो जुर्माना बढ़कर 4000 रुपये तक पहुंच सकता है और सजा भी ज्यादा सख्त हो सकती है.

कई राज्यों में अब ट्रैफिक पुलिस डिजिटल वेरिफिकेशन के जरिए मौके पर ही इंश्योरेंस स्टेटस चेक कर लेती है. ऐसे में सिर्फ फोटो या पुराना डॉक्यूमेंट दिखाकर बचना मुश्किल होता जा रहा है. अगर किसी एक्सीडेंट के दौरान आपकी कार बिना इंश्योरेंस पाई जाती है, तो नुकसान का पूरा खर्च खुद उठाना पड़ सकता है. यही वजह है कि हमेशा समय पर पॉलिसी रिन्यू करवाने की सलाह दी जाती है.

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सिर्फ चालान नहीं, एक्सीडेंट में भी हो सकता है बड़ा नुकसान

कार इंश्योरेंस सिर्फ ट्रैफिक चालान से बचाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह फाइनेंशियल सुरक्षा भी देता है. अगर आपकी कार किसी दूसरी गाड़ी, व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कानूनी और आर्थिक मदद देता है. बिना इंश्योरेंस ऐसी स्थिति में पूरा खर्च आपकी जेब से जा सकता है. खासकर बड़े शहरों में छोटे एक्सीडेंट का खर्च भी हजारों रुपये तक पहुंच जाता है.

आजकल कई कंपनियां डिजिटल इंश्योरेंस रिन्यूअल की सुविधा दे रही हैं, जिससे कुछ मिनटों में पॉलिसी दोबारा एक्टिव हो सकती है. एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि सिर्फ बेसिक थर्ड पार्टी प्लान के बजाय कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना ज्यादा फायदेमंद रहता है. इससे अपनी कार के नुकसान का कवर भी मिलता है. सड़क पर सुरक्षित और कानूनी तरीके से ड्राइव करने के लिए इंश्योरेंस को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

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