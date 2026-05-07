Testing के दौरान दिखी नई Tata Sierra, कई हाईटेक फीचर्स से होगी लैस, जानें क्या-क्या मिलेगा नया

Tata Motors लंबे समय से अपनी नई Sierra EV पर काम कर रही है. Sierra का पेट्रोल और डीजल वर्जन पहले ही बाजार में आ चुका है और इसकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है. अब कंपनी इसके इलेक्ट्रिक मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी में है. हाल ही में Tata Sierra EV को टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जिसके बाद इसके फीचर्स और डिजाइन को लेकर चर्चा तेज हो गई है. माना जा रहा है कि Tata Sierra EV कंपनी की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV में से एक हो सकती है. इसमें कई एडवांस फीचर्स और बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है.

अट्रैक्टिव और मॉडर्न होगा SUV का लुक

नई Tata Sierra EV का डिजाइन काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक देखने को मिल सकता है. इसके फ्रंट में कनेक्टेड LED लाइट बार दी जाएगी, जो SUV को शानदार लुक देगी. इसके साथ डुअल-फंक्शन LED DRL और अट्रैक्टिव LED हेडलाइट्स भी मिलेंगी. इस इलेक्ट्रिक SUV में बंद फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगा, क्योंकि EV में इंजन को ठंडा रखने की जरूरत कम होती है. नीचे की तरफ एयर डैम दिया जाएगा, जो बैटरी और मोटर की कूलिंग में मदद करेगा. इसके बंपर पर वर्टिकल फॉग लैंप भी दिए जा सकते हैं, जो कॉर्नरिंग लाइट का काम करेंगे.

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साइड प्रोफाइल में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

Tata Sierra EV का साइड प्रोफाइल काफी हद तक रेगुलर Sierra जैसा ही रहेगा. इसमें फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल, ग्लॉस ब्लैक क्लैडिंग और बड़े ORVM दिए जा सकते हैं. SUV में 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा कार में कई स्मार्ट ड्राइविंग फीचर्स भी दिए जा सकते हैं, जिससे लंबा सफर ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाएगा.

बैटरी और फीचर्स होंगे सबसे खास

Tata Sierra EV के पीछे की तरफ LED टेललाइट्स के साथ कनेक्टेड LED बार देखने को मिलेगा. इसमें रूफ स्पॉइलर और रियर डिफॉगर भी दिया जाएगा. खास बात यह है कि रियर वाइपर स्पॉइलर के नीचे छिपा हुआ हो सकता है, जिससे SUV का लुक और प्रीमियम लगेगा. इंटीरियर में बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 12.3 इंच की तीसरी स्क्रीन भी दी जा सकती है. बैटरी की बात करें तो Sierra EV में 65kWh और 75kWh बैटरी पैक मिल सकते हैं. यह वही बैटरी हो सकती है जो Harrier EV में इस्तेमाल की जाएगी. SUV को QWD और AWD दोनों विकल्पों में लाया जा सकता है.

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