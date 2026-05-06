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हिंदी न्यूज़ऑटोJetour T2 vs Fortuner: क्रैश टेस्ट में किसने मारी बाजी? जानें कौन है ज्यादा सुरक्षित

Jetour T2 vs Fortuner: क्रैश टेस्ट में किसने मारी बाजी? जानें कौन है ज्यादा सुरक्षित

Jetour T2 को Adult Occupant Protection में 37.17 अंक मिले, जिससे साफ पता चलता है कि यात्रियों की सुरक्षा मजबूत है. साथ ही Child Safety, Safety Assist और Motorcyclist में भी अच्छे स्कोर मिले हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 May 2026 07:12 PM (IST)
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Jetour T2 SUV को हाल ही में ASEAN NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार मिले हैं. यह खास बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह SUV जल्द ही भारत में आने वाली है. जिस मॉडल का टेस्ट किया गया वह पेट्रोल इंजन वाला था, लेकिन इससे कार की सुरक्षा का अच्छा अंदाजा मिलता है. इस SUV को कुल 86.50 अंक मिले, जो इसे एक सुरक्षित कार साबित करते हैं. अलग-अलग कैटेगरी में भी इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है, जिससे यह Modern Safety Standards पर खरी उतरती है.

अलग-अलग कैटेगरी में प्रदर्शन

Jetour T2 को Adult Occupant Protection में 37.17 अंक मिले, जिससे साफ पता चलता है कि ड्राइवर और आगे बैठे यात्रियों की सुरक्षा अच्छी है. Child Occupant Protection में इसे 15.94 अंक, Safety Assist में 17.14 अंक और Motorcyclist Safety में 16.25 अंक मिले। इन सभी स्कोर से साफ पता चलता है कि कार में सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया गया है.

सेफ्टी फीचर्स क्या मिलते हैं?

Jetour T2 में कई मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 6 एयरबैग, ABS, ESC, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और ISOFIX जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा इसमें ADAS फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग और ऑटो हाई बीम. ये फीचर्स इसे एक स्मार्ट और सुरक्षित SUV बनाते हैं.

Fortuner से तुलना

Toyota Fortuner को भी ASEAN NCAP में 5 स्टार रेटिंग मिली थी, लेकिन उसका टेस्ट पुराने नियमों के तहत किया गया था. Fortuner को Adult Occupant Protection में 36.3 अंक और Child Protection में 41.4 अंक मिले थे. हालांकि दोनों को 5 स्टार मिले हैं, लेकिन Jetour T2 का टेस्ट नए और सख्त नियमों के तहत हुआ है, जिससे इसकी सेफ्टी ज्यादा अपडेट मानी जा सकती है.

भारत में क्या होगा आगे?

Jetour T2 को भारत में JSW ब्रांड के साथ लॉन्च किया जा सकता है. उम्मीद है कि इसका टेस्ट भारत के BNCAP के तहत भी होगा, जिससे भारतीय ग्राहकों को इसकी सुरक्षा के बारे में और साफ जानकारी मिलेगी.

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Published at : 06 May 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
Jetour T2 Crash Test Fortuner Safety Rating ASEAN NCAP Rating
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