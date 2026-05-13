पीएम मोदी ने आधी की अपने काफिले की गाड़ियां, जानें कितना पीती थीं तेल और अब कितनी होगी बचत?

देश में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा कदम उठाया है. ईंधन बचाने की दिशा में अब प्रधानमंत्री ने खुद उदाहरण पेश किया है. जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या लगभग आधी कर दी है. इस फैसले का मकसद सिर्फ तेल बचाना ही नहीं, बल्कि लोगों को भी जागरूक करना है. आइए जानते हैं कि इससे कितना पेट्रोल-डीजल बचेगा.

पहले कितनी गाड़ियां चलती थीं?

प्रधानमंत्री के काफिले में आमतौर पर कई सुरक्षा और सपोर्ट वाहन शामिल होते हैं. इनमें एसयूवी, सुरक्षा वाहन, एंबुलेंस और तकनीकी सहायता वाली गाड़ियां शामिल रहती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले पीएम के काफिले में करीब 18 से 20 गाड़ियां चलती थीं. अब इसे घटाकर लगभग 9 से 10 वाहन कर दिया गया है. हालांकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं की गई है.

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