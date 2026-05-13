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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Lighting Guide: LED और Halogen लाइट्स में क्या है फर्क, यहां जानें किससे मिलेगी बेहतर विजिबिलिटी?

Car Lighting Guide: LED और Halogen लाइट्स में क्या है फर्क, यहां जानें किससे मिलेगी बेहतर विजिबिलिटी?

कार के लिए LED और Halogen लाइट्स में कौन बेहतर है? जानिए दोनों के फायदे, नुकसान, कीमत और आपके बजट के हिसाब से कौन सा विकल्प सही रहेगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 May 2026 09:59 AM (IST)
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कार चलाते समय हेडलाइट्स का सबसे बड़ा रोल होता है, खासकर रात में या खराब मौसम के दौरान. पहले ज्यादातर कारों में हैलोजन लाइट्स मिलती थीं, लेकिन अब नई कारों में तेजी से LED लाइट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है. ऐसे में कई लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर LED और Halogen लाइट्स में क्या फर्क है और उनकी कार के लिए कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर रहेगा. आइए विस्तार से जानते हैं.

हैलोजन लाइट्स क्यों होती हैं खास?

हैलोजन लाइट्स काफी समय से कारों में इस्तेमाल हो रही हैं. इनमें एक टंगस्टन फिलामेंट होता है, जो गर्म होकर रोशनी देता है. इन लाइट्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी कम कीमत है. अगर हैलोजन बल्ब खराब हो जाए तो इसे बदलना आसान और सस्ता होता है. इसकी पीली रोशनी बारिश, धुंध और फॉग में सड़क को बेहतर तरीके से दिखाने में मदद करती है. हालांकि, हैलोजन लाइट्स ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं और बैटरी की खपत भी ज्यादा होती है. इनकी उम्र भी LED लाइट्स के मुकाबले कम होती है, इसलिए इन्हें जल्दी बदलना पड़ सकता है.

LED लाइट्स देती हैं शानदार रोशनी

आजकल नई कारों में LED लाइट्स तेजी से पॉपुलर हो रही हैं. ये लाइट्स कम बिजली खर्च करती हैं और ज्यादा समय तक चलती हैं. LED की सफेद और तेज रोशनी रात में सड़क को काफी साफ दिखाती है, जिससे ड्राइविंग आसान हो जाती है. इसके अलावा LED लाइट्स कार को प्रीमियम और मॉडर्न लुक भी देती हैं. लेकिन LED लाइट्स की कीमत हैलोजन के मुकाबले ज्यादा होती है. अगर आपकी कार में पहले से LED सेटअप नहीं है तो बाद में इसे लगवाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है. कुछ मामलों में आफ्टरमार्केट LED सही तरीके से फिट नहीं होतीं, जिससे सामने वाले ड्राइवर को परेशानी हो सकती है.

आपके लिए कौन सी कार लाइट बेहतर रहेगी?

अगर आप ज्यादा हाईवे या शहर में ड्राइव करते हैं और बेहतर वाइट रोशनी चाहते हैं तो LED लाइट्स आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती हैं. वहीं अगर आपका बजट कम है और आप बारिश या फॉग वाले इलाकों में ज्यादा ड्राइव करते हैं तो हैलोजन लाइट्स ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती हैं. कार के लिए सही लाइट चुनते समय बजट, ड्राइविंग जरूरत और मौसम को ध्यान में रखना जरूरी है. सही हेडलाइट न सिर्फ ड्राइविंग को आसान बनाती है, बल्कि आपकी सुरक्षा भी बढ़ाती है.

यह भी पढ़ें:- फैमिली की सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं ये पॉपुलर कारें, क्रैश टेस्ट में मिली 0 रेटिंग 

Published at : 13 May 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
LED Auto News Car Lighting Guide Halogen
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