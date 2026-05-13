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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Nexon की टेंशन बढ़ाने आ रही नई दमदार SUV, मिल सकते हैं 10 जबरदस्त फीचर्स

Tata Nexon की टेंशन बढ़ाने आ रही नई दमदार SUV, मिल सकते हैं 10 जबरदस्त फीचर्स

नई SUV में कई नए और प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें Level-2 ADAS दिया जा सकता है. जानिए वो 10 खास फीचर्स जो Tata Nexon को कड़ी टक्कर दे सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 May 2026 09:27 AM (IST)
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भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है. इस सेगमेंट में Tata Nexon लंबे समय से मजबूत पकड़ बनाए हुए है, लेकिन अब Kia अपनी नई जेनरेशन Sonet के जरिए इसे कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है. हाल ही में टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Kia Sonet में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. माना जा रहा है कि कंपनी इसमें ऐसे फीचर्स दे सकती है, जो इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर बना देंगे. आइए नई Kia Sonet के 10 संभावित फीचर्स के बारे में जानते हैं.

1. पैनोरमिक सनरूफ

नई Sonet में पहली बार बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिल सकता है, जिससे केबिन ज्यादा प्रीमियम फील होगा.

2. Level-2 ADAS टेक्नोलॉजी

SUV में एडवांस सेफ्टी के लिए Level-2 ADAS फीचर दिया जा सकता है, जिसमें लेन असिस्ट और ऑटो ब्रेकिंग जैसी सुविधाएं होंगी.

3. बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

नई Sonet में पहले से बड़ा और ज्यादा एडवांस टचस्क्रीन सिस्टम देखने को मिल सकता है.

4. फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

ड्राइवर को मॉडर्न एक्सपीरियंस देने के लिए डिजिटल डिस्प्ले दिया जा सकता है.

5. 360 डिग्री कैमरा

पार्किंग और तंग जगहों में ड्राइविंग आसान बनाने के लिए 360 डिग्री कैमरा मिल सकता है.

6. वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीट्स

नई Sonet में आगे के साथ पीछे की सीटों को भी वेंटिलेटेड फीचर दिया जा सकता है.

7. वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay

फोन कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए वायरलेस सपोर्ट मिलेगा.

8. कनेक्टेड LED लाइट्स

SUV में नई कनेक्टेड LED DRL और टेललाइट्स दी जा सकती हैं, जिससे इसका लुक और अट्रैक्टिव होगा.

9. वायरलेस चार्जिंग

मोबाइल चार्जिंग के लिए वायरलेस चार्जर की सुविधा भी मिल सकती है.

10. प्रीमियम साउंड सिस्टम

बेहतर म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए शानदार प्रीमियम ऑडियो सिस्टम दिया जा सकता है.

लॉन्च के बाद बढ़ेगी मुकाबले की टक्कर

बता दें कि नई Kia Sonet का मुकाबला Tata Nexon, Hyundai Venue, Maruti Brezza और Mahindra XUV 3XO जैसी SUVs से होगा. हालांकि, नए फीचर्स और प्रीमियम डिजाइन के कारण Sonet ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित कर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसे 2026 के आखिर या 2027 तक भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है. लॉन्च के बाद कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: Skoda Kodiaq की कीमतों में कटौती, अब और भी शानदार बनी प्रीमियम SUV, जानें 3 खास बातें

Published at : 13 May 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Kia Sonet Auto News Kia Sonet Launching
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