किन EV पर मिलेगा दिल्ली की EV Policy 2.0 का पूरा फायदा? यहां चेक कर लें पूरी लिस्ट

Delhi EV Policy 2.0: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब EV Policy 2.0 पर तेजी से काम कर रही है. बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतों के बीच अब ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारों की तरफ रुख कर रहे हैं. ऐसे में नई EV Policy 2.0 को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ गई है. माना जा रहा है कि इस नई पॉलिसी के तहत कई इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी, टैक्स छूट और कई फायदे दिए जा सकते हैं.

खास बात यह है कि सरकार अब सिर्फ निजी EV ही नहीं बल्कि कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी ज्यादा फोकस कर रही है. इससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा मिल सकता है. अगर आप भी नई इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर या ई-रिक्शा खरीदने की सोच रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि किन वाहनों को इस नई पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है.

किन इलेक्ट्रिक वाहनों को मिल सकता है ज्यादा फायदा?

Delhi EV Policy 2.0 के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, कार और कमर्शियल EV को फायदा मिलने की उम्मीद है. खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटर और ई-रिक्शा सेगमेंट पर सरकार ज्यादा जोर दे सकती है क्योंकि इनका इस्तेमाल रोजमर्रा सफर में तेजी से बढ़ रहा है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक डिलीवरी वाहन और कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटरों को भी अधिक हौसला मिलने की संभावना जताई जा रही है.

कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बैटरी क्षमता और वाहन की कीमत के आधार पर सब्सिडी तय की जा सकती है. यानी हर EV मॉडल को समान फायदा नहीं मिलेगा. माना जा रहा है कि ज्यादा एफिशिएंट और प्रमाणित वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी. इससे ग्राहकों को बेहतर तकनीक वाले EV चुनने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: जिस ई-रिक्शे से आप कर रहे सफर, वह सेफ है या नहीं? ऐसे चेक करें सरकार की दी सेफ्टी रेटिंग

नई पॉलिसी से बाजार और ग्राहकों पर क्या असर होगा?

इससे इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को बड़ा फायदा मिल सकता है. नई सब्सिडी और टैक्स बेनिफिट मिलने से EV की शुरुआती कीमत कम हो सकती है, जिससे ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए आकर्षित होंगे. खासकर दिल्ली जैसे शहर में जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार लोगों की जेब पर असर डालती हैं, वहां EV ज्यादा किफायती विकल्प बन सकता है.

कंपनियां भी अब नई पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा रेंज और बेहतर फीचर्स वाले मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में हैं. आपको बता दें कि, आने वाले समय में दिल्ली देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन बाजारों में शामिल हो सकती है. इससे प्रदूषण कम करने और फ्यूल खर्च घटाने में भी मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें: Mahindra XUV400 Pro या Tata Nexon EV, फ्यूल बचाने के लिए किस EV को खरीदना बेहतर? जानें डिटेल्स