Mahindra XUV400 Pro या Tata Nexon EV, फ्यूल बचाने के लिए किस EV को खरीदना बेहतर?

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है. यही वजह है कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते लोग इन्हें खरीदने पर जोर देने लगे हैं. अगर आप Tata Nexon EV और Mahindra XUV400 Pro में से किसी एक को खरीदने को लेकर कंफ्यूज हैं तो दोनों ही गाड़ियाँ कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आती हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी गाड़ी किस मामले में बेहतर है और किसे खरीदना ज्यादा समझदारी भरा फैसला हो सकता है?

दोनों गाड़ियों के डिजाइन और लुक की बात करें तो इनका स्टाइल मॉडर्न और SUV जैसा मजबूत है. Nexon EV का डिजाइन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक और आकर्षक माना जाता है, जबकि XUV400 Pro का लुक थोड़ा सिंपल लेकिन प्रीमियम फील देता है. दोनों ही गाड़ियों में LED लाइट्स और मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिससे ये सड़क पर अच्छी मौजूदगी दिखाती हैं.

दोनों गाड़ियों का इंटीरियर

गाड़ियों के इंटीरियर यानी केबिन की बात करें तो Nexon EV यहां थोड़ा आगे नजर आती है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले और वेंटिलेटेड सीट्स जैसी सुविधाएँ मिलती हैं, जो लंबी यात्रा को आरामदायक बनाती हैं. दूसरी तरफ XUV400 Pro में भी अच्छा स्पेस और फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ एडवांस फीचर्स जैसे वेंटिलेटेड सीट्स और बड़ा डिस्प्ले इसमें उतने मजबूत नहीं हैं.

गाड़ियों की परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस के मामले में दोनों गाड़ियों में अच्छा पावर और टॉर्क मिलता है. XUV400 Pro थोड़ी ज्यादा पावर और तेज एक्सेलेरेशन के लिए जानी जाती है, जबकि Nexon EV बैलेंस्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है. शहर और हाईवे दोनों जगह ये गाड़ियां आराम से चलती हैं, लेकिन XUV400 थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी फील देती है.

बैटरी और रेंज की बात करें तो दोनों गाड़ियों में अलग-अलग बैटरी ऑप्शन मिलते हैं. Nexon EV में ज्यादा वैरिएंट्स और लंबी रेंज के विकल्प मौजूद हैं, जिससे यूज़र अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडल चुन सकता है. वहीं XUV400 Pro भी अच्छी रेंज देती है, लेकिन विकल्प थोड़े कम हैं. चार्जिंग के मामले में दोनों गाड़ियाँ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती हैं, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है.

सेफ्टी फीचर्स और कीमत

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही SUVs मजबूत बॉडी और कई सेफ्टी फीचर्स के साथ आती हैं, जैसे एयरबैग्स, ABS और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल. Nexon EV को पहले से ही सेफ्टी के मामले में भरोसेमंद माना जाता है, जबकि XUV400 Pro भी सुरक्षित ड्राइविंग का फील देती है. Tata Nexon EV की कीमत की बात करें तो यह 14.49 लाख रुपये से शुरू होती है वहीं XUV400 Pro की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15.49 लाख रुपये है.

यह भी पढ़ें:-

नई की बजाय सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कार खरीदने में कितना फायदा? PM Modi ने की ये अपील