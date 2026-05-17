जिस ई-रिक्शे से आप कर रहे सफर, वह सेफ है या नहीं? ऐसे चेक करें सरकार की दी सेफ्टी रेटिंग

E Rickshaw Safety: भारत में ई-रिक्शा अब शहरों और कस्बों की रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कम किराया और आसान उपलब्धता की वजह से लाखों लोग हर दिन ई-रिक्शा से सफर करते हैं. लेकिन बढ़ती संख्या के साथ इनके सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. कई बार ओवरलोडिंग, कमजोर बॉडी या खराब बैटरी की वजह से हादसे हो जाते हैं.

इसी को देखते हुए सरकार अब ई-रिक्शा की सेफ्टी पर ज्यादा फोकस कर रही है. नई व्यवस्था के तहत लोगों को यह जानने में आसानी होगी कि जिस ई-रिक्शा में वे सफर कर रहे हैं वह तय सुरक्षा मानकों पर कितना खरा उतरता है. इससे यात्रियों को ज्यादा सुरक्षित विकल्प चुनने में मदद मिलेगी और सड़क पर चलने वाले असुरक्षित वाहनों पर भी नजर रखी जा सकेगी.

कैसे चेक कर सकते हैं ई-रिक्शा की सेफ्टी रेटिंग?

सरकार और संबंधित एजेंसियां अब ई-रिक्शा के लिए तय सेफ्टी मानकों पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं. कई रजिस्टर्ड ई-रिक्शा मॉडल्स को टेस्टिंग और तकनीकी जांच के बाद अप्रूवल दिया जाता है. यात्री वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और मॉडल डिटेल के जरिए यह पता लगा सकते हैं कि वह लीगल और मानक के अनुसार बना वाहन है या नहीं.

इसके अलावा वाहन पर लगी जानकारी प्लेट और निर्माता कंपनी की डिटेल भी काफी अहम मानी जाती है. बता दें कि, कि हमेशा वही ई-रिक्शा चुनें जिसमें मजबूत बॉडी, सही लाइटिंग और बेहतर बैटरी सिस्टम मौजूद हो. अगर वाहन जरूरत से ज्यादा पुराना या खराब हालत में दिखे तो उसमें सफर करने से बचना बेहतर माना जाता है. छोटी सावधानी बड़े हादसे से बचा सकती है.

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क्यों जरूरी हो गई है ई-रिक्शा सेफ्टी पर नजर?

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ई-रिक्शा इस बदलाव का बड़ा हिस्सा बन चुका है. लेकिन कई जगह बिना सही जांच और मानक के भी वाहन सड़क पर चल रहे हैं. इससे यात्रियों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. सरकार का मकसद अब ऐसे वाहनों की पहचान आसान बनाना है जो तय नियमों का पालन नहीं करते.

अगर लोग सफर से पहले वाहन की बेसिक जानकारी और उसकी स्थिति पर ध्यान दें तो कई जोखिम कम किए जा सकते हैं. साथ ही ड्राइवरों के लिए भी जरूरी है कि वे समय-समय पर वाहन की सर्विस और बैटरी जांच कराते रहें. आने वाले समय में ई-रिक्शा सेफ्टी रेटिंग सिस्टम और मजबूत होने की उम्मीद है ताकि यात्रियों को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद सफर मिल सके.

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