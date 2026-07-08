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हिंदी न्यूज़ऑटोकल Nissan की दमदार SUV Tekton की जाएगी लॉन्च, जानिए क्यों हो रही इतनी पॉपुलर?

कल Nissan की दमदार SUV Tekton की जाएगी लॉन्च, जानिए क्यों हो रही इतनी पॉपुलर?

Nissan Tekton SUV: निसान की इस नई गाड़ी में दो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. पहला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा, जो लगभग 100bhp की पावर जनरेट करेगा. आइए डिटेल जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 08 Jul 2026 10:09 AM (IST)
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भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में एक और नई मिड-साइज एसयूवी की एंट्री होने जा रही है. दरअसल, निसान अपनी पॉपुलर SUV Tekton से कल यानी 9 जुलाई को पर्दा उठाने वाली है.  लंबे समय से इस गाड़ी का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि कंपनी इसे भारत के सबसे पॉपुलर मिड-साइज SUV सेगमेंट में उतारने की तैयारी कर रही है.

नई Tekton को Nissan Magnite से ऊपर रखा जाएगा और इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara और Toyota Hyryder जैसी गाड़ियों से होगा. यह SUV नए Renault Duster वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है, लेकिन इसका डिजाइन और स्टाइल पूरी तरह अलग होगा.

कैसा है गाड़ी का लुक और फीचर्स?

नई Nissan Tekton का लुक काफी आकर्षक और दमदार है. इसके डिजाइन की झलक कंपनी की फ्लैगशिप SUV Nissan Patrol से मिलती है. फ्रंट में बड़ा और बोल्ड ग्रिल, चौकोर LED हेडलाइट्स और वर्टिकल LED DRLs इसे अलग लुक देते हैं. गाड़ी के बोनट के किनारे TEKTON की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी, जो इसके प्रीमियम लुक को और बेहतर बनाती है.

Nissan Tekton SUV के पिछले हिस्से में दोनों टेललाइट्स को जोड़ने वाली फुल-एलईडी लाइट बार दी गई है. इसके अलावा मस्कुलर व्हील आर्च, रूफ रेल्स, रियर स्पॉइलर और सिल्वर स्किड प्लेट्स इसे स्पोर्टी और मजबूत रोड प्रेजेंस देते हैं.

गाड़ी का इंटीरियर और पावरट्रेन 

Nissan Tekton का इंटीरियर भी काफी मॉडर्न और फीचर-लोडेड होने की उम्मीद है. इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें Google Built-in के साथ वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto का सपोर्ट होगा. इसमें ड्राइवर के लिए 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा.

सफर को आरामदायक बनाने के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है.

नई Tekton में लेवल-2 ADAS दिया जाएगा. इसके तहत Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Blind Spot Monitoring और Forward Collision Warning जैसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे. इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ABS के साथ EBD और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसी जरूरी सुरक्षा सुविधाएं भी इस SUV का हिस्सा होंगी.

पावरट्रेन की बात करें तो Nissan Tekton में दो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. पहला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा, जो लगभग 100bhp की पावर देगा. वहीं दूसरा 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन करीब 163bhp की पावर जनरेट करेगा. ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डुअल -क्लच ऑटोमैटिक (DCT) गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है. आने वाले समय में कंपनी इसका हाइब्रिड वर्जन भी ला सकती है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 08 Jul 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Auto News Car News Nissan New SUV Nissan Tekton Nissan Tekton Power
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