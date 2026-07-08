1200 KM तक की मिलेगी रेंज, जल्द एंट्री लेने जा रहीं 3 प्लग-इन हाइब्रिड SUV

इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में आने वाले समय में कई नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV लॉन्च होने वाली हैं. ये गाड़ियां उन लोगों के लिए खास होंगी, जो इलेक्ट्रिक कार का कम खर्च और पेट्रोल कार की लंबी दूरी, दोनों का फायदा एक साथ चाहते हैं. इन SUV की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इनमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे.

इससे शहर में रोजाना की ड्राइविंग के दौरान गाड़ी को केवल बिजली पर चलाया जा सकेगा, जबकि लंबी यात्रा के समय पेट्रोल इंजन अपने आप काम करने लगेगा. यही वजह है कि इन गाड़ियों की कुल ड्राइविंग रेंज 1,200 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है.

इन गाड़ियों की खूब चर्चा

इन आने वाली SUV में सबसे ज्यादा चर्चा BYD Seal U की हो रही है. यह भारत में कंपनी की पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV होगी. इसमें 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर और बड़ी बैटरी दी जाएगी. कंपनी का दावा है कि यह SUV केवल बैटरी के दम पर करीब 126 किलोमीटर तक चल सकती है. वहीं जब बैटरी और पेट्रोल इंजन दोनों साथ काम करेंगे, तब इसकी कुल रेंज 1,200 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी. इसका मतलब है कि रोजाना ऑफिस आने-जाने वाले कई लोग कई दिनों तक बिना पेट्रोल खर्च किए भी इसे चला सकेंगे.

ये गाड़ियां भी की जाएंगी लॉन्च

आने वाले महीनों में सिर्फ BYD ही नहीं, बल्कि कई दूसरी कंपनियां भी भारत में प्लग-इन हाइब्रिड SUV लाने की तैयारी कर रही हैं. इनमें MG की नई Starlight 560, JSW Motors की Jetour T2 और BYD की प्रीमियम Leopard 8 जैसी SUV शामिल हो सकती हैं. इन गाड़ियों का मकसद उन ग्राहकों को आकर्षित करना है, जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार खरीदने को लेकर अभी असमंजस में हैं, लेकिन कम फ्यूल खर्च और लंबी ड्राइविंग रेंज चाहते हैं.

क्या है इन गाड़ियों की खासियत

प्लग-इन हाइब्रिड SUV की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें घर या चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज किया जा सकता है. जब बैटरी में चार्ज मौजूद होता है, तब गाड़ी ज्यादातर इलेक्ट्रिक मोड में चलती है और पेट्रोल की खपत बहुत कम होती है. जैसे ही बैटरी खत्म होने लगती है, पेट्रोल इंजन अपने आप काम करना शुरू कर देता है. इससे ड्राइवर को चार्जिंग खत्म होने की चिंता भी नहीं रहती और लंबी दूरी की यात्रा भी आसानी से पूरी हो जाती है.

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