दिन या रात... पेट्रोल भरवाने का सही समय क्या है, क्या इसका भी माइलेज पर पड़ता है असर? 

Petrol Pump Myths: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच हर वाहन चालक चाहता है कि उसकी गाड़ी कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय करें. ऐसे में माइलेज बढ़ाने के नाम पर कई तरह की सलाह सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. इन्हीं में से एक दावा यह भी है कि अगर सुबह जल्दी या देर रात में पेट्रोल भरवाया जाए तो उसी कीमत में ज्यादा फ्यूल मिलता है, क्योंकि उस समय तापमान कम होने से पेट्रोल ज्यादा घना होता है. कई लोग इसे सही मानकर सुबह या रात में ही टैंक फ्यूल करवाना पसंद करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिन या रात पेट्रोल भरवाने का सही समय क्या है और क्या इसका माइलेज पर असर पड़ता है.

क्यों किया जाता है सुबह या रात में पेट्रोल भरवाने का दावा?

इस दावे के पीछे विज्ञान का एक सिद्धांत बताया जाता है कि पेट्रोल एक ऐसा तरल पदार्थ है, जो तापमान बढ़ने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है. इस वजह से सुबह या देर रात जब तापमान कम रहता है, तो पेट्रोल की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है. ऐसे में लोगों का मानना है कि एक ही लीटर में ज्यादा ईंधन और ऊर्जा मिलती है. सुनने में यह तर्क सही लग सकता है, लेकिन पेट्रोल पंप पर वास्तविक स्थिति इससे काफी अलग है.

क्या सच में समय बदलने से ज्यादा मिलता है पेट्रोल?

एक्सपर्ट्स के अनुसार पेट्रोल पंप पर फ्यूल जमीन के नीचे बने बड़े अंडरग्राउंड टैंकों में रखा जाता है. यह टैंक बाहरी मौसम से काफी हद तक सुरक्षित रहते और पूरे दिन उनका तापमान लगभग एक जैसा बना रहता है. यही कारण है कि दोपहर सुबह या देर रात में फ्यूल भरवाने पर उनकी डेंसिटी में इतना बड़ा फर्क नहीं आता कि ग्राहक को एक्स्ट्रा पेट्रोल या डीजल मिल सके. कई रिसर्च में भी यह सामने आया है कि इन टैंकों के तापमान में दिन भर के दौरान बहुत मामूली बदलाव होता है, जिसका फ्यूल की मात्रा पर ज्यादा असर नहीं पड़ता.

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क्या इसका माइलेज पर भी पड़ता है असर?

अगर बात माइलेज की करें तो केवल सुबह या रात में पेट्रोल भरवाने से गाड़ी का माइलेज नहीं बढ़ता. माइलेज इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि वाहन की कंडीशन कैसी है, उसे किस तरह चलाया जा रहा है. अगर इंजन सही तरीके से ट्यून है, एयर फिल्टर साफ है, टायरो में सही हवा है, चेन ठीक से एडजस्ट और लुब्रिकेटेड है. इंजन ऑयल समय पर बदल गया है और गाड़ी की नियमित सर्विस होती है तो माइलेज बेहतर मिलता है. वहीं तेज एक्सीलरेशन, बार-बार हार्ड ब्रेक लगाना, गलत गियर में गाड़ी चलाना और खराब मेंटेनेंस जैसी आदतें फ्यूल की खपत बढ़ा देती है. यानी माइलेज बढ़ाने में फ्यूल भरवाने का समय नहीं बल्कि वाहन की देखभाल और ड्राइविंग स्टाइल ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं.

क्या दिन में भी गर्मी से उड़ जाता है पेट्रोल?

एक और धारणा यह भी है कि दोपहर की गर्मी में पेट्रोल तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है और ग्राहकों को कम फ्यूल मिलता है, लेकिन आधुनिक पेट्रोल पंप पर इस्तेमाल होने वाले सील बंद डिस्पेंसिंग सिस्टम और दूसरी तकनीक की वजह से वाष्प बनने से होने वाला नुकसान बहुत कम होता है. इसलिए दिन और रात के समय फ्यूल भरवाने में इस वजह से कोई भी खास अंतर नहीं माना जाता है.

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