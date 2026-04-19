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हिंदी न्यूज़ऑटोDelhi-Dehradun Expressway Rules: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक रूल्स, यहां हॉर्न बजाया तो कट जाएगा चालान!

Delhi-Dehradun Expressway Rules: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक रूल्स, यहां हॉर्न बजाया तो कट जाएगा चालान!

Delhi-Dehradun Expressway Traffic Rules: हाल ही में शुरू हुए नए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे ने दोनों शहरों के बीच की दूरी को समय के हिसाब से काफी कम कर दिया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 19 Apr 2026 06:50 PM (IST)
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Delhi-Dehradun Expressway Traffic Rules: दिल्ली से देहरादून का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया है. हाल ही में शुरू हुए नए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे ने दोनों शहरों के बीच की दूरी को समय के हिसाब से काफी कम कर दिया है. अब लोग कुछ ही घंटों में आराम से देहरादून पहुंच सकते हैं.

यह एक्सप्रेस वे आधुनिक तकनीक और बेहतर सुविधाओं से लैस है, जिसे खासतौर पर तेज और सुरक्षित यात्रा के लिए बनाया गया है, लेकिन जहां एक तरफ यह हाई-स्पीड रोड सफर को आसान बनाता है, वहीं दूसरी तरफ यहां नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है. थोड़ी सी लापरवाही या स्टंट न सिर्फ आपकी जान को खतरे में डाल सकता है, बल्कि भारी जुर्माने का कारण भी बन सकता है. इसलिए अगर आप इस एक्सप्रेस वे पर यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो पहले इसके ट्रैफिक नियम जरूर जान लें. 

1. एक्सप्रेस वे पर रुकना और यू-टर्न लेना मना - इस एक्सप्रेस वे पर चलते समय सबसे जरूरी नियम यह है कि आप बीच रास्ते में कहीं भी गाड़ी नहीं रोक सकते. इसके अलावा यू-टर्न लेना या गलत दिशा में गाड़ी चलाना भी पूरी तरह प्रतिबंधित है. ऐसा करने पर आपको भारी चालान भरना पड़ सकता है. यात्रा शुरू करने से पहले ही अपना एंट्री और एग्जिट प्वाइंट तय कर लें, क्योंकि बीच में अचानक रास्ता बदलना संभव नहीं होगा. 

2.  हॉर्न बजाने पर लगेगा जुर्माना -  इस एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा जंगल और वन्यजीव क्षेत्र से होकर गुजरता है. ऐसे में वहां हॉर्न बजाना सख्त मना है. जरूरत ना होने पर हॉर्न न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि जानवरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है. अगर आप ऐसा करते पकड़े गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. 

3. कुछ वाहनों की एंट्री बंद - इस एक्सप्रेस वे पर बाइक, ट्रैक्टर, ऑटो और अन्य धीमी गति वाले वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है. इसका उद्देश्य ट्रैफिक को सुचारु रखना और हादसों को कम करना है. 

4. रात में ड्राइविंग के नियम - अगर आप रात में सफर कर रहे हैं तो गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें. इससे सामने से आने वाले वाहन चालकों को दिक्कत नहीं होगी और दुर्घटना की संभावना कम होगी. 

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर कैमरे

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर जगह-जगह आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं, जो हर गतिविधि पर नजर रखते हैं. अगर कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है, तो वह तुरंत कैमरे में कैद हो जाएगा और चालान सीधे उसके नाम जारी हो सकता है.

यह भी पढ़ें - Tesla भारत में लॉन्च करने जा रही 6-सीटर Model Y L, बड़ी फैमिली हो जाएगी फिट, जानें डिटेल्स

स्पीड लिमिट और लेन के लिए क्या नियम

इस हाई-स्पीड रोड पर गाड़ियों की गति सीमा तय की गई है. बहुत तेज या बहुत धीमी गति दोनों ही खतरनाक हैं. वहीं बाईं लेन भारी वाहनों के लिए, बीच की लेन सामान्य गाड़ियों के लिए और दाईं लेन ओवरटेक करने के लिए है. लेन का सही इस्तेमाल करना जरूरी है, नहीं तो दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा देहरादून के पास आशारोड़ी इलाके में सड़क पर तेज ढलान है. यहां अक्सर हादसे होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में गाड़ी की गति धीमी रखें और पूरी सतर्कता बरतें. 

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे यात्रा से पहले क्या तैयारी करें

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर यात्रा शुरू करने से पहले, गाड़ी के टायर चेक करें. ईंधन पूरा रखें. वाहन की सर्विसिंग करवा लें. इसके अलावा मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी न चलाएं और हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें. 

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Published at : 19 Apr 2026 06:50 PM (IST)
Tags :
Highway Driving Tips Delhi Dehradun Expressway Expressway Traffic Rules Delhi Dehradun Road Rules
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