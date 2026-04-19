Tesla भारत में लॉन्च करने जा 6-सीटर Model Y L, बड़ी फैमिली हो जाएगी फिट, जानें डिटेल्स

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए Tesla भी अपने नए मॉडल्स के साथ एंट्री को और मजबूत करने की तैयारी में है. अब कंपनी भारत के लिए अपना दूसरा प्रोडक्ट पेश करने जा रही है, जो पहले से ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी फीचर्स से लैस होगा. अगर आप एक हाई-एंड इलेक्ट्रिक SUV लेने की सोच रहे हैं, तो यह नई कार आपके लिए खास हो सकती है.

इस नई कार का नाम Tesla Model Y L है. यह पहले से मौजूद Tesla Model Y का बड़ा और ज्यादा स्पेस वाला वर्जन है. जहां स्टैंडर्ड मॉडल Y में 5 सीटें मिलती हैं, वहीं Model Y L में 3 रो यानी कुल 6 सीटों का सेटअप दिया गया है. इसमें पीछे एक एक्स्ट्रा रो जोड़ी गई है, जिससे यह बड़ी फैमिली के लिए ज्यादा यूजफुल मानी जाती है.

इस कार की लंबाई स्टैंडर्ड मॉडल से करीब 186mm ज्यादा है, जिससे इसका व्हीलबेस भी बढ़ गया है. इसका सीधा फायदा यह है कि केबिन के अंदर ज्यादा लेगरूम और कम्फर्ट मिलता है. खासकर दूसरी और तीसरी रो में बैठने वालों के लिए यह काफी आरामदायक होगी, जो लंबी यात्राओं के दौरान बहुत काम आता है.

कितनी होगी ड्राइविंग रेंज और परफॉर्मेंस?

परफॉर्मेंस की बात करें तो Model Y L में केवल डुअल मोटर सेटअप मिलेगा, यानी इसमें ज्यादा पावर और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा. यह पहली बार होगा जब भारत में Model Y का इतना पावरफुल वर्जन देखने को मिलेगा. इसके साथ ही इसकी ड्राइविंग रेंज भी काफी शानदार बताई जा रही है, जो लगभग 680 किलोमीटर तक हो सकती है. इसका मतलब है कि एक बार चार्ज करने पर लंबी दूरी आसानी से तय की जा सकती है.

कैसा होगा गाड़ी का इंटीरियर?

इंटीरियर की बात करें तो इस कार को ज्यादा लग्जरी बनाने पर खास ध्यान दिया गया है. इसमें 19-स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम दिया जाएगा, जिससे म्यूजिक एक्सपीरियंस बेहतरीन होगा. आगे की सीटों में पावर्ड एडजस्टमेंट के साथ थाई सपोर्ट मिलेगा, जिससे लंबी ड्राइव में आराम बना रहता है. दूसरी रो की सीटें भी पावर एडजस्टेबल होंगी, यानी आप अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें आसानी से सेट कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें एडैप्टिव सस्पेंशन दिया जाएगा, जो सड़क की हालत के अनुसार खुद को एडजस्ट करता है और स्मूद राइड देता है.

यह मॉडल मौजूदा Model Y से ऊपर पोजीशन किया जाएगा, यानी यह कंपनी का भारत में फ्लैगशिप SUV मॉडल हो सकता है. इसी वजह से इसकी कीमत भी स्टैंडर्ड 5-सीटर वर्जन से ज्यादा होने की उम्मीद है. इस कार को सबसे पहले चीन में पेश किया गया था और अब इसे अन्य बाजारों में भी लाया जा रहा है. भारत में इसे 22 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा.

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