कल भारत में लॉन्च होने जा रही MG Majestor, टोयोटा फॉर्च्यूनर को देगी सीधी टक्कर, जानें खासियत

भारत में बड़ी और लग्जरी SUV की डिमांड लगातार बढ़ रही है, और इसी सेगमेंट में अब एक नई दमदार कार MG Majestor एंट्री करने जा रही है. यह SUV उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो ज्यादा स्पेस, पावर और प्रीमियम फीचर्स वाली गाड़ी चाहते हैं. इसे कंपनी अपनी फ्लैगशिप SUV के रूप में पेश कर रही है, यानी यह लाइनअप की सबसे बड़ी और सबसे महंगी गाड़ियों में से एक होगी.

MG Majestor को भारत में कल यानी 20 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया जाएगा, जो कि कंपनी की पुरानी MG Gloster का अपडेटेड और प्रीमियम वर्जन है. इस SUV को खास तौर पर बड़े साइज और मजबूत रोड प्रेजेंस के साथ डिजाइन किया गया है. यह लगभग 5 मीटर लंबी है, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ियों में शामिल होती है.

गाड़ी का कम्फर्ट और पावर

इस कार में 3 रो सीटिंग दी गई है, जिसमें 6 या 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं. इसका केबिन काफी बड़ा और आरामदायक है, जिससे लंबे सफर में भी थकान कम महसूस होती है. खास बात यह है कि इसमें प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है, जिसमें बड़े टचस्क्रीन डिस्प्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और मसाज सीट्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

इंजन की बात करें तो इसमें 2.0 लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो काफी पावरफुल है और SUV को मजबूत परफॉर्मेंस देता है. इसके साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 4x4 (फोर-व्हील ड्राइव) सिस्टम का विकल्प भी मिलता है, जिससे यह खराब सड़कों और ऑफ-रोडिंग के लिए भी बेहतर साबित होती है.

कैसी है गाड़ी की सेफ्टी?

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में भी यह SUV काफी आगे है. इसमें लेवल-2 ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है, जो ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाता है. इसके अलावा इसमें कई ऑफ-रोड मोड्स, 360-डिग्री कैमरा और अन्य स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं.

कीमत की बात करें तो MG Majestor की कीमत लगभग 40 लाख से 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. यह SUV सीधे तौर पर Toyota Fortuner, Legender जैसी पॉपुलर गाड़ियों को टक्कर देगी और प्रीमियम SUV सेगमेंट में मजबूत विकल्प बन सकती है.

कुल मिलाकर, यह SUV उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प हो सकती है जो एक बड़ी, पावरफुल और लग्जरी गाड़ी चाहते हैं. इसमें स्पेस, फीचर्स, सेफ्टी और परफॉर्मेंस का अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है, जिससे यह फैमिली और एडवेंचर दोनों तरह के यूज के लिए परफेक्ट साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें:-

600 KM रेंज, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही ये इलेक्ट्रिक कारें