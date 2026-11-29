Porsche Steering Wheel Patent: जर्मन लग्जरी स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी Porsche अपनी कारों में ड्राइविंग के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए लगातार नई तकनीकों पर काम कर रही है. इसी कड़ी में कंपनी ने एक ऐसे खास स्टीयरिंग व्हील का पेटेंट कराया है, जो ड्राइविंग मोड बदलने पर अपना आकार और मोटाई खुद बदल सकता है.

कारमोसेस की रिपोर्ट में सामने आए इस पेटेंट के अनुसार, रोजमर्रा की सामान्य ड्राइविंग के दौरान यह स्टीयरिंग व्हील सामान्य और पतला रहेगा, लेकिन जैसे ही ड्राइवर कार को स्पोर्ट मोड में डालेगा, यह स्टीयरिंग व्हील फैलकर मोटा हो जाएगा, जिससे तेज रफ्तार में कार पर बेहतर पकड़ मिल सकेगी.

10 और 2 बजे की पोजीशन पर फूल जाएगा स्टीयरिंग रिम

पेटेंट दस्तावेजों के मुताबिक, इस नए स्टीयरिंग व्हील के रिम पर घड़ी की सुइयों के 10 और 2 बजे की पोजीशन के पास दो विशेष हिस्से बनाए गए हैं. जब स्पोर्ट मोड सक्रिय होता है, तो हाइड्रोलिक फ्लूइड के दबाव से ये दोनों हिस्से अंदर से फूल जाते हैं. यह फैलाव स्टीयरिंग के बीच के हिस्सों यानी स्पोक्स की ओर अंदर की तरफ होता है. इसके कारण ग्रिप वाला हिस्सा मोटा हो जाता है और ड्राइवर की उंगलियों व गियर बदलने वाले पैडल के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे हाथ हटाए बिना गियर शिफ्ट करना बेहद आसान हो जाता है.

स्टीयरिंग के साथ बाहर की ओर खिसकेंगे पैडल शिफ्टर्स

इस तकनीक की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग खासियत इसके पैडल शिफ्टर्स और रिम का आपसी तालमेल है. सामान्य ड्राइविंग के समय पैडल शिफ्टर्स स्टीयरिंग के स्पोक्स के करीब छिपे या सिमटे रहते हैं. लेकिन जैसे ही स्टीयरिंग का रिम हाइड्रोलिक दबाव से मोटा होता है, पैडल शिफ्टर्स भी अपने आप बाहर की ओर खिसक कर ड्राइवर की उंगलियों के बिल्कुल करीब आ जाते हैं. रेस ट्रैक या स्पोर्टी ड्राइविंग के दौरान यह बदलाव ड्राइवर को कार पर ज्यादा सटीक नियंत्रण देता है.

खास मटेरियल और तापमान नियंत्रण की सुविधा

स्टीयरिंग व्हील के बार-बार फूलने और सिकुड़ने पर उसकी बाहरी परत पर सिलवटें न पड़ें और वह फटे नहीं, इसके लिए पोर्श ने अलकेन्टारा मटेरियल को सबसे बेहतर विकल्प बताया है. यह मटेरियल आसानी से खिंच सकता है और अच्छी ग्रिप भी देता है. इसके अलावा, पेटेंट में यह भी बताया गया है कि रिम को फुलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले उसी हाइड्रोलिक फ्लूइड की मदद से स्टीयरिंग के तापमान को भी बदला जा सकता है. ड्राइवर इस फीचर को न केवल स्पोर्ट मोड के जरिए ऑटोमैटिक तरीके से, बल्कि एक अलग डेडिकेटेड बटन दबाकर अपनी जरूरत के हिसाब से भी चालू कर सकेंगे.

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पुरानी कंपनियों के पेटेंट से कितना अलग है पोर्श का सिस्टम

आकार बदलने वाले स्टीयरिंग व्हील पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पहले भी काम हो चुका है. इससे पहले साल 1998 में BMW ने हाइड्रोलिक फ्लूइड से भरे चैंबर वाले स्टीयरिंग व्हील के लिए पेटेंट फाइल किया था, जबकि साल 2022 में जनरल मोटर्स को ब्लैडर-फिल्ड एडैप्टिव रिम का पेटेंट मिला था.

हालांकि, उन पुरानी तकनीकों में केवल स्टीयरिंग की मोटाई बढ़ाने पर ध्यान दिया गया था. पोर्श का यह नया पेटेंट इसलिए अलग और खास है क्योंकि इसमें रिम के फूलने के साथ-साथ पैडल शिफ्टर्स के आगे खिसकने की तकनीक को भी जोड़ा गया है, जो इसे स्पोर्टी ड्राइविंग के लिए ज्यादा व्यावहारिक बनाता है.

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