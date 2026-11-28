Volkswagen Golf GTI 1976: जर्मन कार निर्माता कंपनी Volkswagen ने अपनी मशहूर स्पोर्ट्स हैचबैक Golf GTI के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक बेहद खास लिमिटेड-एडिशन मॉडल Volkswagen Golf GTI 1976 से पर्दा उठा दिया है. कंपनी इस स्पेशल एडिशन की दुनियाभर में केवल 1,976 यूनिट्स ही तैयार करेगी. इसका उत्पादन जर्मनी के वोल्फ्सबर्ग स्थित प्लांट में शुरू किया जाएगा और यह कार साल 2027 की पहली तिमाही में यूरोप के बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. आइए जानते हैं इस नई कार के इंजन, डिजाइन और खास फीचर्स के बारे में.

दमदार 2.0-लीटर इंजन और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स

Volkswagen Golf GTI 1976 में 2.0-लीटर का चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 325 hp की शानदार पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है. मौजूदा जीटीआई लाइनअप में यह अकेला ऐसा मॉडल है जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है.

इसकी पावर आउटपुट Golf GTI एडिशन 50 के बराबर है, जबकि मौजूदा जीटीआई क्लबस्पोर्ट मॉडल के मुकाबले यह 24 hp ज्यादा ताकतवर है. कंपनी के मुताबिक, जीटीआई प्रेमियों की मांग को देखते हुए ज्यादा पावर के साथ मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है और 380 Nm का टॉर्क इस गियरबॉक्स की अधिकतम क्षमता के अनुसार सेट किया गया है.

बेहतरीन कंट्रोल और परफॉर्मेंस पैकेज

बेहतर ड्राइविंग अनुभव के लिए इस कार में अडेप्टिव चेसिस कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित फ्रंट डिफरेंशियल लॉक और प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. इसमें क्लबस्पोर्ट मॉडल वाला स्पेशल ड्राइविंग प्रोफाइल भी शामिल है, जो मशहूर nurburgring Nordschleife ट्रैक के हिसाब से इंजन, स्टीयरिंग और सस्पेंशन सेटिंग्स को एडजस्ट करता है.

इसके अलावा ग्राहक वैकल्पिक GTI परफॉर्मेंस पैकेज भी चुन सकते हैं, जिसमें टाइटेनियम टेलपाइप्स वाला हल्का R-परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट सिस्टम और 19-इंच के वार्मेनौ फोर्ज्ड अलॉय व्हील्स मिलते हैं. यह पैकेज कार के चेसिस को क्लबस्पोर्ट के मुकाबले 5mm नीचे कर देता है और सस्पेंशन को और ज्यादा सख्त बनाता है.

स्पोर्टी एक्सटीरियर और तीन खास रंग

डिजाइन की बात करें तो कार के फ्रंट स्प्लिटर पर लाल रंग की पट्टी और GTI 1976 की खास बैजिंग दी गई है. रूफ स्पॉइलर और ग्लॉस-ब्लैक कवर वाले बाहरी मिरर्स के अंदर भी विशेष ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं. कार के आगे, पीछे और रियर साइड विंडो पर लगे फॉक्सवैगन के लोगो को डार्क फिनिश दिया गया है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 19-इंच के क्वीन्सटाउन अलॉय व्हील्स मिलते हैं और इसे प्योर व्हाइट, ग्रेनाडिला ब्लैक मेटैलिक और टॉरनेडो रेड रंगों में खरीदा जा सकेगा.

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क्लासिक इंटीरियर और स्पेशल नंबर प्लेट

कार के केबिन को पुराने दौर की गोल्फ जीटीआई की याद दिलाते हुए डिजाइन किया गया है. इसमें गोल्फ-बॉल के आकार का गियर नॉब दिया गया है, जो ओरिजिनल मॉडल को श्रद्धांजलि देता है. इसके अलावा नए डिजाइन की GTI स्पोर्ट सीटें, बाहरी सीटों के लिए लाल सीट बेल्ट, लाल रंग का एक्सीलेरेटर पैडल और आर्टवेलर्स फिनिश वाला मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलता है. डैशबोर्ड और दरवाजों पर कार्बन-फिनिश इंसर्ट्स दिए गए हैं, साथ ही हर कार के अंदर एक खास प्लेट लगी होगी जिस पर ONE OF 1976 लिखा होगा.

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