Maruti Alto Electric Conversion: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन के बीच कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या उनकी पुरानी पेट्रोल कार, खासकर मारुति सुजुकी ऑल्टो को इलेक्ट्रिक कार में बदला जा सकता है. इसका सीधा जवाब है-हां, भारत में पुरानी पेट्रोल या डीजल कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलना पूरी तरह से कानूनी और संभव है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियमों के तहत, मान्यता प्राप्त संस्थाओं से मंजूर किट लगवाकर पुरानी कार को इलेक्ट्रिक बनाया जा सकता है. खासकर 10 या 15 साल पुरानी हो चुकी कारों को स्क्रैप होने से बचाने के लिए यह एक कारगर विकल्प बनकर उभरा है.

पुरानी ऑल्टो को इलेक्ट्रिक बनाने में कितना आता है खर्चा?

पुरानी मारुति ऑल्टो को इलेक्ट्रिक कार में बदलने का कुल खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस क्षमता की बैटरी और कौन सी कंपनी की किट चुनते हैं. ऑटोमोटिव रिपोर्ट्स और रेट्रोफिटमेंट कंपनियों के आंकड़ों के अनुसार, छोटी हैचबैक कारों के लिए बेसिक कन्वर्जन किट की शुरुआती कीमत लगभग 2.10 लाख से 2.25 लाख रुपये के आसपास शुरू होती है.

वहीं, अगर आप ज्यादा रेंज और बेहतर फीचर्स वाली ARAI-अप्रूव्ड किट लगवाते हैं, तो इसका खर्च 4 लाख से 5 लाख रुपये तक जा सकता है. किट की कीमत के अलावा, मैकेनिक फिटिंग चार्ज के रूप में नॉन-एसी मॉडल के लिए करीब 7,500 रुपये और एसी मॉडल के लिए लगभग 12,500 रुपये तक का अतिरिक्त खर्च आ सकता है.

कैसे काम करती है कन्वर्जन किट और क्या-क्या बदलता है?

इलेक्ट्रिक कन्वर्जन की प्रक्रिया में कार का पुराना पेट्रोल इंजन, फ्यूल टैंक और एग्जॉस्ट सिस्टम पूरी तरह से निकाल दिया जाता है. इनकी जगह कार में एक इलेक्ट्रिक मोटर, लिथियम-आयन बैटरी पैक, मोटर कंट्रोलर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑन-बोर्ड चार्जर और नई वायरिंग लगाई जाती है. बैटरी के अतिरिक्त वजन को संभालने के लिए कई कंपनियां कार के सस्पेंशन में भी जरूरी बदलाव करती हैं. आमतौर पर मान्यता प्राप्त वर्कशॉप में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है.

एक चार्ज में कितनी मिलेगी रेंज और चार्जिंग का समय

रेंज पूरी तरह से बैटरी पैक की क्षमता पर निर्भर करती है. अगर कार में 7.2 kWh का बेसिक बैटरी पैक लगाया जाता है, तो शहर की सड़कों पर यह एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 100 से 120 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है.

वहीं, 4 लाख रुपये या उससे ऊपर की उन्नत किट लगवाने पर सिंगल चार्ज में 150 से 180 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है. चार्जिंग की बात करें तो इन कारों को घर के सामान्य 15A या 16A थ्री-पिन पावर सॉकेट से चार्ज किया जा सकता है. बैटरी क्षमता के आधार पर कार को फुल चार्ज होने में लगभग 4 से 7 घंटे का समय लगता है.

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RTO से मंजूरी और जरूरी कानूनी नियम

पुरानी ऑल्टो को इलेक्ट्रिक बनाने के बाद उसे सड़क पर कानूनी रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है. सबसे पहली शर्त यह है कि कन्वर्जन किट का ARAI या ICAT से प्रमाणित होना जरूरी है और इसे किसी अधिकृत रेट्रोफिटमेंट सेंटर से ही लगवाया जाना चाहिए. किट लगने के बाद संबंधित RTO में कार का निरीक्षण कराना होता है, ताकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर ईंधन का प्रकार पेट्रोल से बदलकर इलेक्ट्रिक दर्ज किया जा सके. आरटीओ प्रक्रिया, ग्रीन टैक्स और आरसी रिन्यूअल में करीब 24,000 से 25,000 रुपये तक का सरकारी शुल्क लग सकता है. इसके साथ ही कार के इंश्योरेंस को भी इलेक्ट्रिक वाहन के हिसाब से अपडेट कराना आवश्यक होता है.

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