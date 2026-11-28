Bike Suddenly Loses Power While Riding: सड़क पर बाइक चलाते समय अगर अचानक उसकी रफ्तार कम हो जाए या इंजन झटके लेने लगे, तो यह स्थिति न केवल परेशान करने वाली होती है बल्कि तेज रफ्तार या भारी ट्रैफिक में खतरनाक भी साबित हो सकती है. कई बार बाइक एक्सीलेटर देने पर भी स्पीड नहीं पकड़ती या चलते-चलते बंद हो जाती है. इसके पीछे केवल पेट्रोल खत्म होना ही एकमात्र कारण नहीं होता, बल्कि इंजन और पार्ट्स से जुड़ी कई तकनीकी खामियां हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि चलती बाइक में पावर कम होने के 8 प्रमुख कारण क्या हैं और इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है.

फ्यूल सप्लाई में रुकावट और स्पार्क प्लग की खराबी

इंजन तक सही मात्रा में पेट्रोल न पहुंचना पावर कम होने का सबसे आम कारण है. टैंक में कम ईंधन, जाम फ्यूल फिल्टर, गंदा कार्बोरेटर या फ्यूल-इंजेक्टेड बाइक्स में खराब फ्यूल पंप के कारण इंजन झटके देने लगता है, खासकर चढ़ाई पर या तेज रफ्तार पकड़ते समय. इसके अलावा टैंक का एयर वेंट बंद होने से भी वैक्यूम बनता है और फ्यूल की सप्लाई रुक जाती है.

दूसरी ओर, अगर स्पार्क प्लग घिस गया है या उस पर कार्बन जमा है, तो इंजन में ठीक से स्पार्क नहीं बन पाता. इग्निशन कॉइल या वायरिंग में खराबी होने पर भी बाइक गर्म होने के बाद मिसफायर करने लगती है, जिसे स्पार्क प्लग बदलकर या इग्निशन सिस्टम की जांच कराकर ठीक किया जा सकता है.

इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और जाम एयर फिल्टर

बाइक के बैटरी टर्मिनल ढीले होने, वायरिंग कटने, फ्यूज उड़ने या साइड-स्टैंड सेंसर खराब होने से भी चलता इंजन अचानक बंद हो सकता है. यदि इंजन बंद होने से पहले हेडलाइट या मीटर की लाइट कम-ज्यादा हो रही है, तो यह बैटरी या चार्जिंग सिस्टम की खराबी का संकेत है.

इसके साथ ही इंजन को सुचारू रूप से चलने के लिए साफ हवा की जरूरत होती है. अगर एयर फिल्टर में धूल-मिट्टी भर जाए, तो हवा का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे बाइक का पिकअप और माइलेज दोनों गिरने लगते हैं. मैनुअल के अनुसार फिल्टर की सफाई करके या नया फिल्टर लगवाकर इस समस्या को दूर किया जा सकता है.

इंजन ओवरहीटिंग और स्लिप होता क्लच

अगर बाइक का इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए, तो इसकी परफॉर्मेंस सुस्त पड़ जाती है और गंभीर स्थिति में इंजन सीज होने का खतरा रहता है. कम इंजन ऑयल, कूलेंट की कमी या रेडिएटर फैन खराब होने से ओवरहीटिंग होती है. ऐसी स्थिति में बाइक को तुरंत रोककर इंजन ठंडा होने दें और कभी भी गर्म रेडिएटर का ढक्कन न खोलें.

कई बार इंजन की आरपीएम तो बढ़ती है लेकिन बाइक की स्पीड नहीं बढ़ती. यह क्लच प्लेट घिसने या क्लच स्लिप होने के कारण होता है. इसके अलावा ड्राइव चेन ढीली या टूटने पर तथा स्कूटर में सीवीटी बेल्ट खराब होने पर भी पहिये तक पावर नहीं पहुंच पाती है.

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खराब सेंसर, कम इंजन ऑयल और सावधानी

आधुनिक फ्यूल-इंजेक्टेड बाइक्स सेंसर और ईसीयू की मदद से चलती हैं. थ्रॉटल पोजीशन या क्रैंकशाफ्ट सेंसर खराब होने पर ईसीयू इंजन को सुरक्षित रखने के लिए पावर कम कर देता है, ऐसे में मीटर पर इंजन वार्निंग लाइट जलने पर स्कैनर से जांच करानी चाहिए.

वहीं इंजन ऑयल कम होने से अंदरूनी पार्ट्स में घर्षण बढ़ता है, जिससे अजीब आवाजें आती हैं और इंजन लॉक हो सकता है. यदि राइडिंग के दौरान अचानक पावर कम हो जाए, तो घबराए बिना इंडिकेटर देकर बाइक की गति धीरे करें, सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर रोकें और इंजन बंद कर दें.

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