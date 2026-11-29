Lightest Cars in India: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में आजकल भारी-भरकम एसयूवी गाड़ियों का क्रेज भले ही तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर आसान ड्राइविंग और शानदार माइलेज के लिए हल्की कारों की मांग हमेशा बनी रहती है. कम कर्ब वेट यानी खाली वजन वाली कारें न केवल बेहतर ईंधन बचत करती हैं, बल्कि ट्रैफिक में मोड़ने और पार्क करने में भी बेहद सुविधाजनक होती हैं. आइए जानते हैं भारतीय बाजार में मौजूद ऐसी ही टॉप 5 सबसे हल्की कारों के बारे में.

Renault Kwid

भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे हल्की कारों की सूची में Renault Kwid सबसे आगे नजर आती है. इसका शुरुआती कर्ब वेट वेरिएंट के आधार पर करीब 698 किलोग्राम से 789 किलोग्राम के बीच रहता है. एसयूवी जैसे आकर्षक लुक और 184 मिमी के ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आने वाली इस कार में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है. हल्का वजन होने के कारण यह शहर के ट्रैफिक में बेहद फुर्तीली महसूस होती है और करीब 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का क्लेम्ड माइलेज देती है.

Maruti Suzuki Alto K10

देश की सबसे लोकप्रिय बजट कारों में शुमार Maruti Suzuki Alto K10 अपने बेहद कम वजन और किफायती रखरखाव के लिए जानी जाती है. सुजुकी के हल्के हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर बनी इस हैचबैक का कर्ब वेट वेरिएंट के अनुसार 735 किलोग्राम से 765 किलोग्राम के आसपास रहता है. इसमें 998cc का K10C पेट्रोल इंजन मिलता है और यह सीएनजी विकल्प में भी आती है. कम वजन और कॉम्पैक्ट साइज के कारण नए ड्राइवरों और रोजाना ऑफिस जाने वालों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है.

Maruti Suzuki S-Presso

मिनी एसयूवी के अंदाज में आने वाली Maruti Suzuki S-Presso भी देश की सबसे हल्की कारों में शामिल है. इसका कर्ब वेट वेरिएंट के हिसाब से 736 किलोग्राम से 775 किलोग्राम के बीच होता है. ऊंची सीटिंग पोजीशन और कॉम्पैक्ट बॉडी के साथ इसमें 998cc का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्पों में उपलब्ध है. हल्के वजन की वजह से इसका पावर-टू-वेट रेशियो अच्छा रहता है, जिससे यह कार शानदार माइलेज निकाल कर देती है.

Maruti Suzuki Celerio

बेहतरीन माइलेज और आरामदायक केबिन चाहने वाले ग्राहकों के बीच Maruti Suzuki Celerio काफी पसंद की जाती है. इस कार का शुरुआती कर्ब वेट करीब 800 किलोग्राम से 825 किलोग्राम के बीच रहता है. इसमें 1.0-लीटर का के-सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है और इसका पेट्रोल मॉडल करीब 25 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर तक का क्लेम्ड माइलेज देता है. हल्का वजन होने के बावजूद इसमें 313 लीटर का बड़ा बूट स्पेस और पांच लोगों के बैठने की अच्छी जगह मिल जाती है.

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Maruti Suzuki WagonR

भारतीय परिवारों की पसंदीदा Maruti Suzuki WagonR भी अपने टॉल-बॉय डिजाइन के साथ काफी हल्की कार है. इसके बेस मॉडल का कर्ब वेट करीब 810 किलोग्राम से शुरू होता है और इंजन व वेरिएंट के हिसाब से 855 किलोग्राम तक जाता है. इसमें 1.0-लीटर और 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी का विकल्प भी मिलता है. कम वजन, ज्यादा हेडरूम और बड़े बूट स्पेस का मेल इसे शहर और परिवार दोनों के लिए उपयोगी बनाता है.

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