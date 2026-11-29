Petrol vs Hybrid Car Cost: नई कार खरीदते समय आजकल ग्राहकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वे कम कीमत वाली पेट्रोल कार चुनें या फिर ज्यादा माइलेज देने वाली महंगी हाइब्रिड कार पर दांव लगाएं. भारतीय बाजार में जहां 10 लाख रुपये के आसपास कई बेहतरीन पेट्रोल कारें उपलब्ध हैं, वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक वाली कारों के लिए करीब 15 लाख रुपये या उससे ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं. ऐसे में शुरुआती कीमत का यह 5 लाख रुपये का अंतर 5 साल के इस्तेमाल में वसूल हो पाता है या नहीं, आइए आसान आंकड़ों में समझते हैं.

माइलेज और फ्यूल खर्च का सीधा हिसाब

एक सामान्य 10 लाख रुपये की पेट्रोल कार शहर और हाईवे मिलाकर औसतन 16 किलोमीटर प्रति लीटर का रियल-वर्ल्ड माइलेज देती है. दूसरी ओर, 15 लाख रुपये के बजट वाली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों का दावा किया गया माइलेज करीब 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक होता है, जबकि असल सड़कों पर ये आसानी से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज निकाल देती हैं. यदि दिल्ली के मौजूदा पेट्रोल भाव करीब 102 रुपये प्रति लीटर को आधार मानें, तो पेट्रोल कार चलाने का खर्च लगभग 6.38 रुपये प्रति किलोमीटर आता है, जबकि हाइब्रिड कार में यह खर्च घटकर करीब 4.25 रुपये प्रति किलोमीटर रह जाता है.

सालाना 10 हजार किलोमीटर चलाने पर कितना खर्च

अगर आपका रोजाना का सफर बहुत ज्यादा नहीं है और आप साल में औसतन 10,000 किलोमीटर यानी 5 साल में कुल 50,000 किलोमीटर कार चलाते हैं, तो पेट्रोल कार में 5 साल का कुल फ्यूल खर्च करीब 3,18,750 रुपये होगा. वहीं इतनी ही दूरी तय करने में हाइब्रिड कार का पेट्रोल खर्च लगभग 2,12,500 रुपये बैठेगा. इस स्थिति में हाइब्रिड कार से 5 साल में तेल पर करीब 1,06,250 रुपये की बचत होगी, जो शुरुआती 5 लाख रुपये की अतिरिक्त कीमत के मुकाबले काफी कम है.

ज्यादा ड्राइविंग करने वालों के लिए क्या बदलता है

अब मान लीजिए आपकी ड्राइविंग ज्यादा है और आप हर साल 20,000 किलोमीटर यानी 5 साल में 1,00,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं. इस स्थिति में पेट्रोल कार का 5 साल का ईंधन खर्च बढ़कर 6,37,500 रुपये तक पहुंच जाएगा, जबकि हाइब्रिड कार में यह खर्च 4,25,000 रुपये रहेगा. यानी एक लाख किलोमीटर चलाने पर भी आप हाइब्रिड कार से पेट्रोल पर करीब 2,12,500 रुपये ही बचा पाएंगे. इसके बावजूद कार खरीदते समय दिए गए 5 लाख रुपये के बड़े अंतर की पूरी भरपाई 5 साल में नहीं हो पाती है.

यह भी पढ़ें: Why Cars Have Multiple Variants: कंपनियां क्यों बनाती हैं एक ही कार के अलग अलग वेरिएंट, क्यों पड़ी जरूरत?

मेंटेनेंस, टैक्स और लोन का अतिरिक्त असर

फ्यूल के अलावा अन्य खर्चों पर नजर डालें तो दोनों कारों का रूटीन सर्विस और मेंटेनेंस खर्च 5 साल में लगभग बराबर यानी 40,000 से 45,000 रुपये के आसपास रहता है. हाइब्रिड कारों की बैटरी पर कंपनियां आमतौर पर 8 साल या 1.60 लाख किलोमीटर की वारंटी देती हैं, इसलिए 5 साल में बैटरी बदलने का खर्च नहीं आता. हालांकि, 15 लाख रुपये की हाइब्रिड कार पर आरटीओ रजिस्ट्रेशन टैक्स, हर साल का बीमा प्रीमियम और अगर कार लोन पर ली गई है तो ब्याज की रकम भी 10 लाख की पेट्रोल कार के मुकाबले काफी ज्यादा चुकानी पड़ती है.

यह भी पढ़ें: Bentley Electric Car: 2027 में भारत आएगी Bentley की पहली EV, लेकिन देश में नहीं बनेगी कार