Mahindra Ethanol Tractor: कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हो रहे कृषि मेले एग्रोविजन 2026 में पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना इथेनॉल फ्लेक्स-फ्यूल ट्रैक्टर पेश किया है. 27 से 30 नवंबर 2026 तक चलने वाले इस मेले में महिंद्रा का यह नया ट्रैक्टर किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

49 HP युवो टेक+ प्लेटफॉर्म पर है आधारित

महिंद्रा का यह इथेनॉल फ्लेक्स-फ्यूल ट्रैक्टर कंपनी के लोकप्रिय 49 एचपी वाले युवो टेक+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. यह ट्रैक्टर इथेनॉल और पेट्रोल के मिश्रण पर चलने में सक्षम है. कंपनी के मुताबिक, इस नई तकनीक को इस तरह विकसित किया गया है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ अपनी श्रेणी के पारंपरिक डीजल ट्रैक्टरों के बराबर ही ताकत और कार्यक्षमता प्रदान करे. खेती के रोजमर्रा के कामों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है.

फसलों और पराली से बने ईंधन से चलेगा ट्रैक्टर

इस फ्लेक्स-फ्यूल ट्रैक्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला इथेनॉल सीधे कृषि उपज और अवशेषों से तैयार किया जा सकता है. इसमें गन्ना, मक्का, मक्के की भूसी या छिलके, पौधों के अवशेष और अन्य कृषि कचरे से बने इथेनॉल का उपयोग किया जा सकता है. इससे न केवल डीजल और पेट्रोल जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि खेतों में निकलने वाले कचरे और पराली के सही इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दिखाया लाइव डेमो

एग्रोविजन 2026 के दौरान महिंद्रा ट्रैक्टर्स के CEO हर्ष राय ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और एग्रोविजन नागपुर के संरक्षक नितिन गडकरी को इस ट्रैक्टर की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन दिखाया. इस मौके पर हर्ष राय ने कहा कि कृषि मशीनीकरण के क्षेत्र में नवाचार हमेशा से महिंद्रा की सोच के केंद्र में रहा है.

उन्होंने बताया कि यह इथेनॉल फ्लेक्स-फ्यूल ट्रैक्टर भारतीय कृषि की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ईंधन तकनीक विकसित करने की कंपनी की निरंतर कोशिशों को दर्शाता है. कंपनी का लक्ष्य ऐसा समाधान तैयार करना है जो प्रदर्शन, व्यावहारिकता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखे.

यह भी पढ़ें: Petrol vs Hybrid Car Cost: 10 लाख में पेट्रोल कार या 15 लाख में हाइब्रिड, 5 साल में किसका खर्च कम?

मेले में अन्य ट्रैक्टर मॉडल भी किए गए प्रदर्शित

इथेनॉल फ्लेक्स-फ्यूल ट्रैक्टर के अलावा महिंद्रा ने अपने स्टॉल पर दो अन्य स्थापित ट्रैक्टर मॉडल-महिंद्रा नोवो 605 डीआई पीएस 4WD और महिंद्रा ओजा 2130 भी प्रदर्शित किए हैं. नोवो 605 डीआई पीएस 4WD एक 50 एचपी का फोर-व्हील-ड्राइव ट्रैक्टर है, जो 2,700 किलोग्राम की लिफ्ट क्षमता के साथ आता है. वहीं, महिंद्रा ओजा 2130 एक कॉम्पैक्ट तीन-सिलेंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन ट्रैक्टर है, जिसमें 950 किलोग्राम की लिफ्ट क्षमता, प्रोजेक्टर हेडलैंप, डीआरएल और लाइव लोकेशन व इंजन की स्थिति बताने वाली डिजीसेंस तकनीक जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. इन मॉडलों के जरिए कंपनी ने किसानों और उद्योग से जुड़े लोगों के सामने आधुनिक और टिकाऊ खेती से जुड़ी अपनी तकनीकों की झलक पेश की है.

यह भी पढ़ें: Best Compact Sedan For Taxi: टैक्सी के लिए सबसे बेहतरीन हैं ये 5 कॉम्पेक्ट सेडान, आज ही खरीदें