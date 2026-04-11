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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Perfume Tips: कार का परफ्यूम लेते वक्त इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना खराब हो जाएगा माहौल

Car Perfume Tips: कार का परफ्यूम लेते वक्त इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना खराब हो जाएगा माहौल

Car Perfume Tips: कार में अच्छी खुशबू बनाए रखना जरूरी है, लेकिन सही परफ्यूम का चुनाव करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिससे कार का माहौल फ्रेश और सुरक्षित बना रहे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 11 Apr 2026 06:20 PM (IST)
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Car Perfume Tips: आज के समय में कार सिर्फ सफर का साधन नहीं रही, बल्कि लोगों की लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बन चुकी है. ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसकी कार साफ सुथरी होने के साथ-साथ अच्छी खुशबू भी दे. कार परफ्यूम या एयर फ्रेशनर कार के माहौल को फ्रेश बना देते हैं, लेकिन अगर सही परफ्यूम का चुनाव न किया जाए तो इससे सिरदर्द, एलर्जी जैसी परेशानी हो सकती है. इसलिए कार का परफ्यूम खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. 

परफ्यूम का सही चुनाव क्यों है जरूरी

सबसे पहले आपको बता दें कि परफ्यूम की खुशबू का चुनाव सोच-समझकर करना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि बहुत ज्यादा तेज या स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस लेने से कार के अंदर बैठना मुश्किल हो सकता है. साथ ही कई लोगों को तेज खुशबू से सिरदर्द और उल्टी जैसा महसूस होने लगता है. इसलिए ध्यान रखें की हल्की और सॉफ्ट खुशबू वाले परफ्यूम का चुनाव करना ज्यादा बेहतर रहता है.

कार के साइज के हिसाब से परफ्यूम चुनें

इसके अलावा महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि कार के साइज के अनुसार ही परफ्यूम लें. क्योंकि छोटी कार में ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम जल्दी फैल जाता है और ज्यादा असर करता है, जबकि बड़ी कार में हल्का परफ्यूम जल्दी खत्म हो सकता है. इसलिए कार के इंटीरियर के हिसाब से ही सही प्रोडक्ट चुनना बेहतर होता है.

यह भी पढ़ेंः क्या शो-बाजी के चक्कर में आपने भी लगवा लिए ओवरसाइज टायर, जानें कार के लिए यह कितना खतरनाक?

अच्छी क्वालिटी और ब्रांड का महत्व

हमेशा अच्छी क्वालिटी और भरोसेमंद ब्रांड का ही परफ्यूम खरीदना चाहिए, क्योंकि सस्ते और लोकल प्रोडक्ट्स में केमिकल ज्यादा हो सकते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. इससे एलर्जी और सांस लेने में परेशानी होने लगती है. इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का और सुरक्षित प्रोडक्ट्स को ही प्राथमिकता देना चाइए.

परफ्यूम के टाइप को समझना जरूरी

परफ्यूम की क्वालिटी के साथ साथ परफ्यूम के टाइप पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है. बाजार में जेल बेस्ड, स्प्रे, हैंगिंग और वेंट क्लिप जैसे कई प्रकार के कार फ्रेशनर मिलते हैं , हर प्रकार का उपयोग अलग होता है. जैसे वेंट क्लिप जल्दी खुशबू फैलाते हैं, जबकि जेल बेस्ड परफ्यूम लंबे समय तक चलते हैं. साथ अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार ही सही विकल्प चुनना चाहिए.

परफ्यूम को सही जगह पर रखना है जरूरी

सबसे जरूरी बात यह है कि आप कार में परफ्यूम को सही जगह पर रखना, अक्सर  कई लोग कार में सीधे डैशबोर्ड पर रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कभी कभी गर्मी में यह लीक हो सकता है और कार के इंटीरियर को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए हमेशा इसे सुरक्षित और सही स्थान पर लगाना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली में EV खरीदने पर कितनी सब्सिडी देगी सरकार, नई पॉलिसी में क्या-क्या खास?

 

Published at : 11 Apr 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
Car Perfume Car Air Freshener Car Fragrance Choosing Right Perfume
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