Tata Sierra EV से Mercedes की लग्जरी कार तक, जून 2026 में पेश होने जा रही ये नई गाड़ियां

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए जून 2026 काफी खास रहने वाला है. इस महीने कई नई और पॉपुलर कारें लॉन्च होने जा रही हैं, जिनका ग्राहकों को लंबे समय से इंतजार है. खास बात यह है कि इस बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर प्रीमियम SUV तक कई नए मॉडल बाजार में दस्तक देंगे. इनमें टाटा सिएरा EV और Skoda Kodiaq RS जैसी गाड़ियां सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. इन लॉन्च के साथ भारतीय ग्राहकों को अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से नए ऑप्शन मिलने वाले हैं.

Tata Sierra EV

सबसे ज्यादा चर्चा टाटा मोटर्स की नई टाटा सिएरा EV को लेकर है. कंपनी अपनी पॉपुलर सिएरा SUV को इलेक्ट्रिक अवतार में बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है. नई सिएरा EV में आकर्षक डिजाइन, बड़ा केबिन, एडवांस टेक्नोलॉजी और लंबी ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार फीचर्स और कई मॉडर्न सेफ्टी सिस्टम दिए जा सकते हैं. यह SUV उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है जो एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ी की तलाश में हैं.

Skoda Kodiaq RS

स्कोडा भी अपनी परफॉर्मेंस SUV कोडिएक RS को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह कंपनी की फ्लैगशिप SUV का स्पोर्टी और ज्यादा पावरफुल वर्जन होगा. इसमें दमदार इंजन, स्पोर्टी डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और कई हाई-टेक फीचर्स मिलने की उम्मीद है. कोडिएक RS खास तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाई जा रही है जो शानदार परफॉर्मेंस के साथ लग्जरी SUV चाहते है.

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Mercedes-Benz 450 E

मर्सिडीज-बेंज भी अपनी नई गाड़ी इसी महीने में लॉन्च करेगी.यह गाड़ी प्लग-इन हाइब्रि़ड S 450E वेरिएंट 3.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इनलाइन सिक्स इंजन के साथ पेश की जाएगी. यह 22 kWh की बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है. यह गाड़ी भारत की पहली PHEV S-Class है, जो 435 hp और 680 nm का आउटपुट देती है.

जून में लॉन्च होने वाली इन गाड़ियों के जरिए कंपनियां तेजी से बदलते भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी और मजबूत करना चाहती हैं. इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए कई निर्माता नए EV मॉडल पेश कर रहे हैं, वहीं प्रीमियम SUV सेगमेंट में भी कॉम्पीटिशन लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में नई लॉन्चिंग लोगों के लिए अलग-अलग बजट में नए ऑप्शन्स पेश करेगी.

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