हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल-डीजल नहीं बल्कि Ethanol से चलेगी ये कार, Tata की नई SUV में क्या होगा खास?

पेट्रोल-डीजल नहीं बल्कि Ethanol से चलेगी ये कार, Tata की नई SUV में क्या होगा खास?

Tata Flex Fuel Car: टाटा मोटर्स ने इससे पहले भी अपनी फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक का प्रदर्शन किया था. अब कंपनी इसे प्रोडक्शन मॉडल के रूप में लॉन्च करने की तैयारी में है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 01 Jun 2026 01:43 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़त कीमतों के बीच ऑटोमोबाइल कंपनियां नए फ्यूल पर तेजी से काम कर रही हैं. इसी कड़ी में टाटा मोटर्स एक नई तकनीक वाली कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी इस साल अपनी फ्लेक्स-फ्यूल कार बाजार में उतार सकती है, जो E100 यानी 100 फीसदी एथेनॉल पर भी चलने में सक्षम होगी. यह कदम न सिर्फ फ्यूल के खर्च को कम करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है. 

फ्लेक्स-फ्यूल वाहन ऐसे होते हैं जो पेट्रोल और एथेनॉल के अलग-अलग मिश्रण पर आसानी से चल सकते हैं. आम पेट्रोल कारों की तुलना में इन गाड़ियों के इंजन को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे फ्यूल में मौजूद एथेनॉल की मात्रा के अनुसार खुद को एडजस्ट कर सकें. टाटा की आने वाली कार भी इसी तकनीक पर आधारित होगी और E100 तक के फ्यूल को सपोर्ट करेगी.

क्या होता है एथेनॉल?

एथेनॉल एक बायो फ्यूल है, जिसे मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है. भारत सरकार पिछले कुछ सालों से एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है ताकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो सके. फिलहाल देश में E20 यानी 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन भविष्य में E100 जैसे फ्यूल के इस्तेमाल को भी बढ़ाने की योजना है.

टाटा मोटर्स ने इससे पहले भी अपनी फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक का प्रदर्शन किया था. अब कंपनी इसे प्रोडक्शन मॉडल के रूप में लॉन्च करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कार भारतीय बाजार में इस साल के अंत तक दस्तक दे सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी लॉन्च की तारीख और कीमत का खुलासा नहीं किया है.

इन कारों का क्या है बड़ा फायदा?

फ्लेक्स-फ्यूल कारों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती हैं. एथेनॉल के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, जिससे प्रदूषण घटाने में मदद मिलती है. इसके अलावा, एथेनॉल का प्रोडक्शन भी देश के अंदर ही किया जा सकता है, जिससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी और किसानों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर देशभर में एथेनॉल की मौजूदगी और फ्यूल स्टेशन नेटवर्क मजबूत हो जाता है तो फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां भविष्य में एक बड़ा विकल्प बन सकते हैं. इससे ग्राहकों को फ्यूल के कई विकल्प मिलेंगे और गाड़ी चलाने का खर्च भी कम हो सकता है. 

यह भी पढ़ें:-

भीषण गर्मी में क्यों जल्दी डाउन हो जाती है EV की बैटरी? जानिए क्यों पड़ता है रेंज पर असर 

Published at : 01 Jun 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Flex Fuel Car Tata Flex Fuel Car
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
वैभव सूर्यवंशी को इनाम में मिला टाटा सिएरा का कौन-सा मॉडल? जानें कीमत से लेकर A to Z फीचर्स
वैभव सूर्यवंशी को इनाम में मिला टाटा सिएरा का कौन-सा मॉडल? जानें कीमत से लेकर A to Z फीचर्स
ऑटो
भीषण गर्मी में क्यों जल्दी डाउन हो जाती है EV की बैटरी? जानिए क्यों पड़ता है रेंज पर असर
भीषण गर्मी में क्यों जल्दी डाउन हो जाती है EV की बैटरी? जानिए क्यों पड़ता है रेंज पर असर
ऑटो
114 KM रेंज, 30 सेकेंड में बदलेगी बैटरी, ये शानदार इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड बाइक हुई लॉन्च, जानें खासियत
114 KM रेंज, 30 सेकेंड में बदलेगी बैटरी, ये शानदार इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड बाइक हुई लॉन्च
ऑटो
रात में धुंधली दिखती है सड़क? कार की पीली पड़ चुकी हेडलाइट में ऐसे वापस पाएं नई जैसी चमक
रात में धुंधली दिखती है सड़क? कार की पीली पड़ चुकी हेडलाइट में ऐसे वापस पाएं नई जैसी चमक
Advertisement

वीडियोज

New Tata Tiago EV facelift walkaround | #tata #tatatiago #autolive
'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए अटैक के बाद क्या होगा ममता बनर्जी का अगला कदम? TMC ने बताया
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए अटैक के बाद क्या होगा ममता बनर्जी का अगला कदम? TMC ने बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी आदित्यनाथ की बच्चों से अपील- स्मार्टफोन के लिए दबाव न डालें, सोशल मीडिया पर...
सीएम योगी आदित्यनाथ की बच्चों से अपील- स्मार्टफोन के लिए दबाव न डालें, सोशल मीडिया पर...
इंडिया
बैरकपुर के पूर्व सांसद, TMC से BJP में वापसी... जानें कौन हैं अर्जुन सिंह, जिन्होंने शुभेंदु सरकार में ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ
बैरकपुर के पूर्व सांसद, TMC से BJP में वापसी... जानें कौन हैं अर्जुन सिंह, जिन्होंने शुभेंदु सरकार में ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ
क्रिकेट
7 Viral Moment Of IPL 2026: कोहली-हेड की लड़ाई से लेकर रियान पराग का विवादित वीडियो, देखें IPL 2026 के 7 वायरल मोमेंट
कोहली-हेड की लड़ाई से लेकर रियान पराग का विवादित वीडियो, देखें IPL 2026 के 7 वायरल मोमेंट
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
इंडिया
'जिसने वकालत से करोड़ों रुपये बनाए, वो ऐसी बात कर रहा', कपिल सिब्बल पर क्यों भड़की BJP? बता दिया देश विरोधी
'जिसने वकालत से करोड़ों रुपये बनाए, वो ऐसी बात कर रहा', कपिल सिब्बल पर क्यों भड़की BJP? बता दिया देश विरोधी
पंजाब
Ludhiana News: पाना-चाबी फैक्ट्री में गैस लीक, दम घुटने से पिता-बेटे समेत 3 की मौत, कई मजदूर अस्पताल में भर्ती
लुधियाना: पाना-चाबी फैक्ट्री में गैस लीक, दम घुटने से पिता-बेटे समेत 3 की मौत, कई मजदूर अस्पताल में भर्ती
शिक्षा
JEE एडवांस्ड में बिहार के शुभम कुमार ने हासिल की AIR 1, मेहनत से लिखा सफलता का नया अध्याय, जानें उनकी कहानी
JEE एडवांस्ड में बिहार के शुभम कुमार ने हासिल की AIR 1, मेहनत से लिखा सफलता का नया अध्याय, जानें उनकी कहानी
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget