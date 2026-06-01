डेढ़ लाख का चालान.. स्विट्जरलैंड ट्रिप से लौटने के बाद महिला को मिला नोटिस, इतने सख्त हैं नियम

विदेश घूमने जाना कई लोगों के लिए रोमांचक और यादगार भरा होता है, लेकिन वहां के नियमों को लेकर थोड़ी सी लापरवाही भी काफी भारी पड़ सकती है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक भारतीय महिला टूरिस्ट को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर करीब 1.5 लाख रुपये का भारी चालान मिला है. यह घटना उस दौरान सामने आई जब सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट किया गया, चौंकाने वाली बात यह है कि स्विट्जरलैंड की ट्रिप से घर लौटने के लगभग एक साल बाद यह ट्रैफिक चालान मिला है.

जानकारी के मुताबिक, महिला टूरिस्ट स्विट्जरलैंड घूमने गई थी और ट्रिप के दौरान उनसे अनजाने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो गया. उस समय महिला को गलती का एहसास नहीं हुआ और न ही तुरंत किसी तरह का जुर्माना मिला. लेकिन बाद में महिला के नाम पर ट्रैफिक चालान तैयार किया गया और इसे पते पर भेज दिया गया.

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह चालान तुरंत नहीं आया, बल्कि एक साल बाद महिला के पास पहुंचा. जब महिला टूरिस्ट को यह नोटिस मिला तो वह पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि उसे पहले इस गलती या किसी भी तरह के चालान की कोई जानकारी नहीं थी. इतने लंबे समय बाद इतना बड़ा जुर्माना मिलना काफी चौंका देने वाला था.

स्विटजरलैंड के सख्त ट्रैफिक नियम

स्विट्जरलैंड जैसे देशों में ट्रैफिक नियम बहुत सख्ती से लागू किए जाते हैं. वहां सड़क पर लगे कैमरे, सेंसर और डिजिटल निगरानी सिस्टम हर गाड़ी की गतिविधि पर नजर रखते हैं. अगर कोई भी नियम तोड़ता है, तो उसका रिकॉर्ड अपने आप सिस्टम में दर्ज हो जाता है और बाद में उस शख्स के पते पर चालान भेज दिया जाता है. इसी वजह से कई बार टूरिस्ट को अपनी गलती का पता काफी देर बाद चलता है.

यूरोपीय देशों में ट्रैफिक नियमों का पालन बहुत गंभीरता से कराया जाता है. वहां स्पीड लिमिट, पार्किंग नियम और सिग्नल तोड़ने जैसी छोटी-छोटी गलतियों पर भी भारी जुर्माना लगाया जाता है. नियमों का पालन न करने पर सिर्फ आर्थिक दंड ही नहीं, बल्कि कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में भी चर्चा शुरू हो गई कि विदेश यात्रा के दौरान वहां के नियमों की पूरी जानकारी रखना कितना जरूरी है. कई लोग इसे एक सीख के रूप में देख रहे हैं कि किसी भी नए देश में जाने से पहले वहां के ट्रैफिक और कानूनों को अच्छे से समझ लेना चाहिए.

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