Office जाने के लिए कौन-सा वाहन सही, Scooter-Bike या EV?

रोज ऑफिस जाने के लिए सही Two-Wheeler चुनना सिर्फ पसंद का सवाल नहीं है. रोज कितनी दूरी तय करनी है, रास्ते में कितना Traffic मिलता है, Parking कैसी है और हर महीने कितना खर्च करना चाहते हैं, इन सब चीजों का असर पड़ता है. Petrol Scooter, Petrol Bike और Electric Two-Wheeler तीनों के अपने फायदे हैं.

सरकारी National Household Travel Survey के मुताबिक, 42.6 प्रतिशत कामकाजी लोग अपने Fixed Workplace तक पहुंचने के लिए Two-Wheeler का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में सही Two-Wheeler का चुनाव रोज के समय और खर्च दोनों पर असर डाल सकता है. अगर आपका काम ज्यादातर शहर के अंदर है तो Scooter आसान विकल्प हो सकता है, जबकि ज्यादा दूरी या खुली सड़कों के लिए Bike बेहतर लग सकती है. वहीं Charging की सुविधा है तो Electric Two-Wheeler Running Cost कम कर सकता है.

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शहर के Traffic में Scooter क्यों बेहतर?

अगर आपका ऑफिस घर से करीब 5 से 20 किलोमीटर दूर है और रास्ते में भारी Traffic मिलता है, तो Petrol Scooter काफी Practical विकल्प हो सकता है. Automatic Transmission होने के कारण बार-बार Clutch और Gear बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. Under-Seat Storage में ऑफिस बैग या छोटी जरूरत का सामान भी रखा जा सकता है. Honda Activa 125, TVS Jupiter 125 और Suzuki Access 125 जैसे Scooters इसी तरह के रोजाना इस्तेमाल के लिए लोकप्रिय विकल्प हैं. Scooter का दूसरा फायदा यह है कि इसे चलाना और Parking करना आसान होता है. हालांकि, अगर आपके रोज के रास्ते में खराब सड़कें या लंबे Highway Stretches हैं, तो Bike ज्यादा Stable महसूस हो सकती है.

ज्यादा दूरी के लिए Bike या EV?

अगर आपका रोज का Commute लंबा है और रास्ते में खुले Road या Highway का हिस्सा भी आता है, तो 125-160cc की Commuter Bike ज्यादा उपयुक्त हो सकती है. Honda Shine 125, Hero Super Splendor और TVS Raider जैसे मॉडल रोजाना आने-जाने के लिए बनाए गए हैं. दूसरी तरफ Electric Two-Wheeler शहर के अंदर ज्यादा आकर्षक हो सकता है. इसमें Gear और Clutch नहीं होता और Charging की सुविधा घर या ऑफिस में हो तो रोज का इस्तेमाल आसान रहता है. EV का Running Cost Petrol Two-Wheeler से काफी कम हो सकता है, लेकिन वास्तविक बचत Electricity Tariff, Charging और आपकी रोज की दूरी पर निर्भर करेगी. साथ ही, खरीदने से पहले Claimed Range के बजाय अपनी Daily Distance और Charging सुविधा को देखना जरूरी है.

किसके लिए कौन सा Two-Wheeler सही?

अगर आपका ऑफिस पास है और Traffic ज्यादा है, तो Petrol Scooter Practical विकल्प है. अगर रोज 30-50 किलोमीटर या उससे ज्यादा चलना है और रास्ते में Highway या खुली सड़क भी आती है, तो Petrol Bike बेहतर विकल्प हो सकती है. वहीं अगर आपका ज्यादातर इस्तेमाल शहर में है, रोज की दूरी तय है और घर या ऑफिस में Charging की सुविधा उपलब्ध है, तो Electric Scooter या Electric Bike Running Cost कम करने में मदद कर सकती है. लेकिन EV खरीदने से पहले Charging Time, Service Network और Battery Warranty जरूर जांचें. इसलिए सबसे अच्छा विकल्प हर व्यक्ति के लिए अलग होगा. केवल Mileage या Range देखकर वाहन खरीदने के बजाय अपने रोज के Route, Budget और इस्तेमाल को प्राथमिकता देना ज्यादा सही फैसला है.

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