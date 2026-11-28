Royal Enfield Himalayan 750: भारतीय दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड ने मोटोवर्स 2026 में अपनी अब तक की सबसे बड़ी और दमदार एडवेंचर बाइक Royal Enfield Himalayan 750 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. यह न केवल हिमालयन सीरीज की सबसे बड़ी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल है, बल्कि किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी बाइक भी है. कंपनी ने इसमें नया 743cc पैरेलल-ट्विन इंजन और लंबी दूरी के सफर के लिए कई आधुनिक फीचर्स दिए हैं.

वेरिएंट्स और एक्स-शोरूम कीमत

कंपनी ने नई हिमालयन 750 को तीन अलग-अलग वेरिएंट्स में बाजार में उतारा है. इसके कास्ट-व्हील वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,89,490 रुपये रखी गई है, जो एज्टेक ग्रीन और टेक्टोनिक ब्लैक रंगों में उपलब्ध है. वहीं स्पोक-व्हील वेरिएंट की कीमत 5,14,495 रुपये तय की गई है, जिसे वाइकिंग ब्रॉन्ज और साइबेरिया व्हाइट कलर में खरीदा जा सकता है.

इसका टॉप-स्पेक फ्लैगशिप वेरिएंट अंटार्कटिक सिल्वर रंग में आता है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 6,29,000 रुपये है. भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला BMW F 450 GS, Honda NX500, Kawasaki Versys 650 और Honda XL750 Transalp जैसी मिडिलवेट एडवेंचर बाइक्स से होगा.

नया 743cc इंजन और परफॉर्मेंस

हिमालयन 750 में कंपनी ने बिल्कुल नया 743cc का एयर और ऑयल-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया है. यह इंजन 7,000rpm पर 55bhp की पावर और 5,000rpm पर 63Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. रॉयल एनफील्ड के अनुसार, इस इंजन का 90 प्रतिशत टॉर्क मात्र 3,500rpm से ही मिलने लगता है, जिससे ऑफ-रोडिंग और हाईवे टूरिंग के दौरान बेहतर पिकअप और स्मूद राइडिंग अनुभव मिलता है. इस दमदार इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और वेट मल्टी-प्लेट क्लच के साथ जोड़ा गया है.

हार्डवेयर, सस्पेंशन और वजन

इस नई एडवेंचर बाइक को मजबूत बॉक्स-सेक्शन स्पाइन फ्रेम पर तैयार किया गया है. खराब रास्तों पर आरामदायक सफर के लिए इसके फ्रंट में 190mm ट्रैवल के साथ 43mm के एडजस्टेबल Showa USD फोर्क्स और रियर में 175mm ट्रैवल वाला एडजस्टेबल Showa मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है.

बाइक में ट्यूबलेस टायर्स के साथ आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के पहिए मिलते हैं. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 205mm, सीट हाइट 815mm और व्हीलबेस 1,522mm है. लंबी यात्रा के लिए इसमें 17.8 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है, जबकि बाइक का कुल कर्ब वेट 224 किलोग्राम और पेलोड क्षमता 194 किलोग्राम है.

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एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और टूरिंग फीचर्स

तकनीक के मामले में हिमालयन 750 काफी आगे है. इसमें रोड, रोड स्पोर्ट, रेन, ट्रेल और कस्टम नाम से पांच राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, जो सड़क की स्थिति के हिसाब से इंजन, ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल को एडजस्ट करते हैं. इसके अलावा बाइक में सिक्स-एक्सिस IMU, क्रूज़ कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी शामिल हैं. राइडर की सुविधा के लिए इसमें 4-इंच का गोल TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जो ब्लूटूथ, वाई-फाई, नेविगेशन और म्यूजिक कंट्रोल को सपोर्ट करता है. साथ ही 27W फास्ट चार्जिंग वाला डुअल टाइप-सी USB पोर्ट, 7-इंच की LED हेडलाइट और 5-स्टेप एडजस्टेबल विंडस्क्रीन दी गई है. टॉप फ्लैगशिप वेरिएंट में कंपनी ने GIVI के सहयोग से तैयार किया गया खास हार्ड लगेज सेटअप, हीटेड ग्रिप्स, हैंड गार्ड्स और एल्युमिनियम स्किड प्लेट भी दी है.

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