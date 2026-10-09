कम Budget में Adventure का पूरा मजा देंगी ये 5 Bikes

अगर आपका बजट सीमित है और आप असली Adventure Riding करना चाहते हैं, तो Hero Xpulse 210 एक मजबूत विकल्प है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹1.68 लाख है. इसमें 210cc Liquid-Cooled इंजन मिलता है, जो करीब 24.6 PS की पावर देता है. बाइक में 21-इंच Front और 18-इंच Rear Wheel के साथ करीब 220mm Ground Clearance मिलता है. इसका सेटअप खराब रास्तों और हल्के Off-Road इस्तेमाल के लिए उपयोगी है. कम कीमत के कारण यह इस लिस्ट की सबसे सस्ती बाइक्स में से एक है.