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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोकम Budget में Adventure का पूरा मजा देंगी ये 5 Bikes

कम Budget में Adventure का पूरा मजा देंगी ये 5 Bikes

Adventure बाइक खरीदने के लिए हमेशा भारी बजट की जरूरत नहीं. ₹3 लाख के अंदर ये 5 बाइक्स खराब सड़कों, पहाड़ों और लंबी राइड के लिए अच्छे विकल्प हैं.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 09 Oct 2026 04:27 PM (IST)
Adventure बाइक खरीदने के लिए हमेशा भारी बजट की जरूरत नहीं. ₹3 लाख के अंदर ये 5 बाइक्स खराब सड़कों, पहाड़ों और लंबी राइड के लिए अच्छे विकल्प हैं.

Adventure Bike का मतलब सिर्फ महंगी और बड़ी इंजन वाली बाइक नहीं है. अब भारतीय बाजार में ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं, जो करीब ₹3 लाख के अंदर Adventure Styling, ऊंचा Ground Clearance और लंबी राइड के लिए आरामदायक Riding Position देते हैं. इनका इस्तेमाल खराब सड़कों, पहाड़ी रास्तों और Highway Touring के लिए किया जा सकता है. हालांकि, हर बाइक की Off-Road क्षमता एक जैसी नहीं है. कुछ मॉडल ज्यादा Trail और खराब रास्तों के लिए बेहतर हैं, जबकि कुछ का फोकस Highway Touring पर ज्यादा है. इस Gallery में हमने 5 ऐसे मॉडल चुने हैं, जिनकी कीमत और क्षमता उन्हें Budget Adventure Segment में खास बनाती है. कीमतें Ex-Showroom हैं और शहर के हिसाब से बदल सकती हैं.

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Yezdi Adventure इस लिस्ट में ज्यादा दमदार इंजन वाली बाइक है. इसकी कीमत करीब ₹2 लाख से शुरू होती है. इसमें 334cc Liquid-Cooled इंजन मिलता है, जो लगभग 29 PS की पावर देता है. 21-इंच Front और 18-इंच Rear Wheels इसे खराब सड़कों और हल्के Off-Road रास्तों के लिए उपयोगी बनाते हैं. इसकी Adventure Styling और लंबी दूरी वाला सेटअप इसे Touring के लिए भी अच्छा विकल्प बनाता है. हालांकि, खरीदने से पहले अपने शहर में Service Network और Dealer Support जरूर जांचना चाहिए.
Yezdi Adventure इस लिस्ट में ज्यादा दमदार इंजन वाली बाइक है. इसकी कीमत करीब ₹2 लाख से शुरू होती है. इसमें 334cc Liquid-Cooled इंजन मिलता है, जो लगभग 29 PS की पावर देता है. 21-इंच Front और 18-इंच Rear Wheels इसे खराब सड़कों और हल्के Off-Road रास्तों के लिए उपयोगी बनाते हैं. इसकी Adventure Styling और लंबी दूरी वाला सेटअप इसे Touring के लिए भी अच्छा विकल्प बनाता है. हालांकि, खरीदने से पहले अपने शहर में Service Network और Dealer Support जरूर जांचना चाहिए.
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TVS Apache RTX 300 इस सेगमेंट में नया विकल्प है. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹1.99 लाख बताई गई है. इसमें 299cc Liquid-Cooled इंजन मिलता है, जो लगभग 35.5 PS की पावर देता है. बाइक में 19-इंच Front और 17-इंच Rear Wheels दिए गए हैं. इसका सेटअप Highway और खराब सड़कों के लिए ज्यादा केंद्रित है, इसलिए इसे Hardcore Off-Road बाइक समझना सही नहीं होगा. अगर आपकी प्राथमिकता Performance और Touring है, तो यह काफी दिलचस्प विकल्प हो सकता है.
TVS Apache RTX 300 इस सेगमेंट में नया विकल्प है. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹1.99 लाख बताई गई है. इसमें 299cc Liquid-Cooled इंजन मिलता है, जो लगभग 35.5 PS की पावर देता है. बाइक में 19-इंच Front और 17-इंच Rear Wheels दिए गए हैं. इसका सेटअप Highway और खराब सड़कों के लिए ज्यादा केंद्रित है, इसलिए इसे Hardcore Off-Road बाइक समझना सही नहीं होगा. अगर आपकी प्राथमिकता Performance और Touring है, तो यह काफी दिलचस्प विकल्प हो सकता है.
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KTM 250 Adventure की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹2.52 लाख है. इसमें 249cc Liquid-Cooled इंजन मिलता है, जो लगभग 31 PS की पावर और 25 Nm टॉर्क देता है. बाइक में Adventure-focused Ergonomics और करीब 200mm Ground Clearance मिलता है. इसके Electronics और Riding Aids भी इसे इस लिस्ट के ज्यादा Feature-Rich विकल्पों में रखते हैं. यह Highway Touring और हल्के से मध्यम Off-Road इस्तेमाल के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. हालांकि, इसका बजट Xpulse 210 और V-Strom SX से ज्यादा है.
KTM 250 Adventure की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹2.52 लाख है. इसमें 249cc Liquid-Cooled इंजन मिलता है, जो लगभग 31 PS की पावर और 25 Nm टॉर्क देता है. बाइक में Adventure-focused Ergonomics और करीब 200mm Ground Clearance मिलता है. इसके Electronics और Riding Aids भी इसे इस लिस्ट के ज्यादा Feature-Rich विकल्पों में रखते हैं. यह Highway Touring और हल्के से मध्यम Off-Road इस्तेमाल के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. हालांकि, इसका बजट Xpulse 210 और V-Strom SX से ज्यादा है.
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Suzuki V-Strom SX उन लोगों के लिए बेहतर है जो Adventure Look के साथ Highway Touring भी करना चाहते हैं. इसकी कीमत करीब ₹2 लाख से शुरू होती है. इसमें 249cc Engine मिलता है, जो लगभग 26.1 PS की पावर और 22.2 Nm टॉर्क देता है. बाइक में 19-इंच Front Wheel और 17-इंच Rear Wheel मिलता है. इसका Riding Position आरामदायक है और यह लंबी दूरी के लिए अच्छी साबित हो सकती है. हालांकि, इसका सेटअप बहुत मुश्किल Off-Road के लिए नहीं है.
Suzuki V-Strom SX उन लोगों के लिए बेहतर है जो Adventure Look के साथ Highway Touring भी करना चाहते हैं. इसकी कीमत करीब ₹2 लाख से शुरू होती है. इसमें 249cc Engine मिलता है, जो लगभग 26.1 PS की पावर और 22.2 Nm टॉर्क देता है. बाइक में 19-इंच Front Wheel और 17-इंच Rear Wheel मिलता है. इसका Riding Position आरामदायक है और यह लंबी दूरी के लिए अच्छी साबित हो सकती है. हालांकि, इसका सेटअप बहुत मुश्किल Off-Road के लिए नहीं है.
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अगर आपका बजट सीमित है और आप असली Adventure Riding करना चाहते हैं, तो Hero Xpulse 210 एक मजबूत विकल्प है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹1.68 लाख है. इसमें 210cc Liquid-Cooled इंजन मिलता है, जो करीब 24.6 PS की पावर देता है. बाइक में 21-इंच Front और 18-इंच Rear Wheel के साथ करीब 220mm Ground Clearance मिलता है. इसका सेटअप खराब रास्तों और हल्के Off-Road इस्तेमाल के लिए उपयोगी है. कम कीमत के कारण यह इस लिस्ट की सबसे सस्ती बाइक्स में से एक है.
अगर आपका बजट सीमित है और आप असली Adventure Riding करना चाहते हैं, तो Hero Xpulse 210 एक मजबूत विकल्प है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹1.68 लाख है. इसमें 210cc Liquid-Cooled इंजन मिलता है, जो करीब 24.6 PS की पावर देता है. बाइक में 21-इंच Front और 18-इंच Rear Wheel के साथ करीब 220mm Ground Clearance मिलता है. इसका सेटअप खराब रास्तों और हल्के Off-Road इस्तेमाल के लिए उपयोगी है. कम कीमत के कारण यह इस लिस्ट की सबसे सस्ती बाइक्स में से एक है.
Published at : 09 Oct 2026 04:27 PM (IST)
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Budget Bikes

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