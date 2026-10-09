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कम Budget में Adventure का पूरा मजा देंगी ये 5 Bikes
Adventure बाइक खरीदने के लिए हमेशा भारी बजट की जरूरत नहीं. ₹3 लाख के अंदर ये 5 बाइक्स खराब सड़कों, पहाड़ों और लंबी राइड के लिए अच्छे विकल्प हैं.
Adventure Bike का मतलब सिर्फ महंगी और बड़ी इंजन वाली बाइक नहीं है. अब भारतीय बाजार में ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं, जो करीब ₹3 लाख के अंदर Adventure Styling, ऊंचा Ground Clearance और लंबी राइड के लिए आरामदायक Riding Position देते हैं. इनका इस्तेमाल खराब सड़कों, पहाड़ी रास्तों और Highway Touring के लिए किया जा सकता है. हालांकि, हर बाइक की Off-Road क्षमता एक जैसी नहीं है. कुछ मॉडल ज्यादा Trail और खराब रास्तों के लिए बेहतर हैं, जबकि कुछ का फोकस Highway Touring पर ज्यादा है. इस Gallery में हमने 5 ऐसे मॉडल चुने हैं, जिनकी कीमत और क्षमता उन्हें Budget Adventure Segment में खास बनाती है. कीमतें Ex-Showroom हैं और शहर के हिसाब से बदल सकती हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 04:27 PM (IST)
Tags :Budget Bikes
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