Skoda की छोटी EV, Sporty अंदाज, Paris में उठेगा Sportline का पर्दा

Skoda अपनी छोटी इलेक्ट्रिक SUV Epiq के Sportline वेरिएंट को पहली बार दुनिया के सामने पेश करने जा रही है. Epiq Sportline का Public Debut Paris Motor Show 2026 में होगा, जहां कंपनी अपनी नई Electric Range को भी दिखाएगी. यह Epiq का नया Trim है, इसलिए इसे नई कार या नई जनरेशन कहना सही नहीं होगा.

Sportline वेरिएंट में कंपनी के मुताबिक Sportline Family से जुड़े खास Design Elements दिए जाएंगे, जिससे इसका लुक Regular Epiq के मुकाबले ज्यादा Sporty नजर आएगा. Paris Motor Show में Epiq Sportline के साथ बड़ी Electric SUV Peaq भी मौजूद रहेगी. कंपनी के अनुसार Epiq और Peaq को मिलाकर अब तक 70,000 से ज्यादा Orders मिल चुके हैं.

यह भी पढ़ें: Kawasaki Versys 900 की एंट्री करीब, Teaser में दिखा नया अंदाज

Epiq Sportline में क्या होगा खास?

Skoda ने अभी Sportline वेरिएंट की पूरी Design Details जारी नहीं की हैं, लेकिन कंपनी ने Teaser के जरिए इसकी पहली झलक दिखाई है. Sportline नाम आमतौर पर Skoda की कारों में ज्यादा Sporty Exterior और Interior Treatment को दर्शाता है. ऐसे में Epiq Sportline में Dark या Black Styling Elements, Sporty Wheels और अलग Interior Finish जैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, इन सभी चीजों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. इसलिए फिलहाल इतना कहना सही है कि कंपनी इस वेरिएंट को Regular Epiq से अलग Sporty Look देने की तैयारी में है.

Epiq पहले से ही Skoda की छोटी EV है

Skoda Epiq कंपनी की सबसे छोटी और सबसे किफायती Electric SUV है. इसका Production Model मई 2026 में सामने आया था. इसमें 38.5kWh और 55kWh Battery Options मिलते हैं. बड़े Battery Pack वाले Epiq 55 में 211hp Power और 290Nm Torque वाला Front-Mounted Electric Motor मिलता है. इस वेरिएंट की कंपनी द्वारा बताई गई अधिकतम Range 440km है. Epiq में 13-inch Touchscreen, Panoramic Sunroof, 360-Degree Camera और ADAS जैसे Features भी उपलब्ध हैं. हालांकि Sportline Version में Powertrain या Range में कोई बदलाव होगा या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

Paris में होगी पहली Public Showcase

Paris Motor Show में Epiq Sportline की पहली Public Showcase 13 अक्टूबर से शुरू होगी और शो 18 अक्टूबर तक चलेगा. Skoda के Stand पर कुल 15 Vehicles प्रदर्शित किए जाएंगे. कंपनी के लिए यह Show खास है क्योंकि इस साल Epiq और Peaq के साथ उसकी Electric Portfolio का विस्तार हुआ है. अभी Epiq Sportline की कीमत और Detailed Technical Specifications घोषित नहीं की गई हैं. भारत में इस Sportline Variant को लाने की भी Skoda ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. इसलिए फिलहाल इसे Global Debut के तौर पर देखना सही होगा.

यह भी पढ़ें: पुरानी Elevate छोड़ें या नई खरीदें, Facelift में क्या है खास?