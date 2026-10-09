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हिंदी न्यूज़ऑटोSkoda की छोटी EV, Sporty अंदाज, Paris में उठेगा Sportline का पर्दा

Skoda की छोटी EV, Sporty अंदाज, Paris में उठेगा Sportline का पर्दा

Skoda Epiq Sportline का Paris Motor Show 2026 में पहला Public Debut होगा. इस नए Variant में Sporty Styling पर फोकस किया गया है

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Oct 2026 03:34 PM (IST)
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Skoda अपनी छोटी इलेक्ट्रिक SUV Epiq के Sportline वेरिएंट को पहली बार दुनिया के सामने पेश करने जा रही है. Epiq Sportline का Public Debut Paris Motor Show 2026 में होगा, जहां कंपनी अपनी नई Electric Range को भी दिखाएगी. यह Epiq का नया Trim है, इसलिए इसे नई कार या नई जनरेशन कहना सही नहीं होगा. 

Sportline वेरिएंट में कंपनी के मुताबिक Sportline Family से जुड़े खास Design Elements दिए जाएंगे, जिससे इसका लुक Regular Epiq के मुकाबले ज्यादा Sporty नजर आएगा. Paris Motor Show में Epiq Sportline के साथ बड़ी Electric SUV Peaq भी मौजूद रहेगी. कंपनी के अनुसार Epiq और Peaq को मिलाकर अब तक 70,000 से ज्यादा Orders मिल चुके हैं.

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Epiq Sportline में क्या होगा खास?

Skoda ने अभी Sportline वेरिएंट की पूरी Design Details जारी नहीं की हैं, लेकिन कंपनी ने Teaser के जरिए इसकी पहली झलक दिखाई है. Sportline नाम आमतौर पर Skoda की कारों में ज्यादा Sporty Exterior और Interior Treatment को दर्शाता है. ऐसे में Epiq Sportline में Dark या Black Styling Elements, Sporty Wheels और अलग Interior Finish जैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, इन सभी चीजों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. इसलिए फिलहाल इतना कहना सही है कि कंपनी इस वेरिएंट को Regular Epiq से अलग Sporty Look देने की तैयारी में है.

Epiq पहले से ही Skoda की छोटी EV है

Skoda Epiq कंपनी की सबसे छोटी और सबसे किफायती Electric SUV है. इसका Production Model मई 2026 में सामने आया था. इसमें 38.5kWh और 55kWh Battery Options मिलते हैं. बड़े Battery Pack वाले Epiq 55 में 211hp Power और 290Nm Torque वाला Front-Mounted Electric Motor मिलता है. इस वेरिएंट की कंपनी द्वारा बताई गई अधिकतम Range 440km है. Epiq में 13-inch Touchscreen, Panoramic Sunroof, 360-Degree Camera और ADAS जैसे Features भी उपलब्ध हैं. हालांकि Sportline Version में Powertrain या Range में कोई बदलाव होगा या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

Paris में होगी पहली Public Showcase

Paris Motor Show में Epiq Sportline की पहली Public Showcase 13 अक्टूबर से शुरू होगी और शो 18 अक्टूबर तक चलेगा. Skoda के Stand पर कुल 15 Vehicles प्रदर्शित किए जाएंगे. कंपनी के लिए यह Show खास है क्योंकि इस साल Epiq और Peaq के साथ उसकी Electric Portfolio का विस्तार हुआ है. अभी Epiq Sportline की कीमत और Detailed Technical Specifications घोषित नहीं की गई हैं. भारत में इस Sportline Variant को लाने की भी Skoda ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. इसलिए फिलहाल इसे Global Debut के तौर पर देखना सही होगा.

यह भी पढ़ें: पुरानी Elevate छोड़ें या नई खरीदें, Facelift में क्या है खास?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Oct 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Skoda Paris Motor Show 2026
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