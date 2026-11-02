Royal Enfield Himalayan 750: एडवेंचर बाइक्स के शौकीनों के लिए एक बेहद बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आई है. देश-दुनिया की दिग्गज टू-व्हीलर निर्माता कंपनी Royal Enfield ने आखिरकार अपनी सबसे ज्यादा प्रतीक्षित और ताकतवर एडवेंचर मोटरसाइकिल Himalayan 750 से आधिकारिक तौर पर पर्दा उठा दिया है. मौजूदा Himalayan 450 के मुकाबले यह नई बाइक साइज, पावर और फीचर्स के मामले में कई गुना बड़ी और एडवांस है. कंपनी ने इसे अपनी एडवेंचर रेंज के सबसे टॉप मॉडल के रूप में पेश किया है, जिसे विशेष रूप से उन राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो बिना किसी परेशानी के लंबी दूरी का सफर और हाईवे राइडिंग करना पसंद करते हैं.

कैसा है लुक और डिजाइन?

लुक की बात करें तो नई Himalayan 750 में कंपनी ने Himalayan सीरीज के सिग्नेचर रफ एंड टफ लुक को बरकरार रखा है, लेकिन अब यह पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और मैच्योर नजर आती है. इस बाइक में एक बड़ा फ्यूल टैंक, ऊंची सीट और एक मस्कुलर स्टांस दिया गया है, जो इसे सड़क पर एक बेहतरीन और दमदार विजुअल प्रेजेंस देता है.

बाइक का फ्रंट लुक छोटी Himalayan बाइक्स का ही एक अपग्रेडेड वर्जन लगता है, जबकि इसके टेल सेक्शन को Himalayan 450 की तरह रखा गया है, जिसमें टर्न इंडिकेटर्स के अंदर ही टेल लैंप्स को इंटीग्रेट किया गया है. वैश्विक बाजारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी इसे कई बेहतरीन ड्यूल-टोन कलर ऑप्शंस के साथ बाजार में उतारने जा रही है.

750cc का दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

इस मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी यूएसपी इसका इंजन है. Himalayan 750 में एक नया 750cc का पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो Royal Enfield के मौजूदा ट्विन-सिलेंडर प्लेटफॉर्म पर आधारित है. हालांकि कंपनी ने अभी इसके फाइनल पावर और टॉर्क का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार यह इंजन 55 Hp से अधिक की पावर और 60 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. Himalayan 450 के मुकाबले यह बड़ा इंजन हाईवे पर क्रूजिंग को बेहद आसान बना देगा और ऑफ-रोडिंग के समय भी बाइक को जबरदस्त ताकत देगा.

सस्पेंशन और एडवांस्ड फीचर्स की भरमार

टूरिंग और खराब रास्तों को आसान बनाने के लिए बाइक के दोनों सिरों पर लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन दिए गए हैं. इसके फ्रंट में अपसाइड-डाउन फोर्क्स और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप मिलता है. खास बात यह है कि फ्रंट सस्पेंशन रीबाउंड और कम्प्रेशन एडजस्टेबिलिटी के साथ आता है, जबकि रियर सस्पेंशन को प्रीलोड सेटिंग्स के लिए एडजस्ट किया जा सकता है. इसके अलावा बाइक में ट्यूबलैस स्पोक व्हील्स और फ्रंट में ड्यूल-डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं.

लॉन्ग राइडिंग के दौरान हवा के थपेड़ों से बचाने के लिए इसमें एक एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और भारी सामान या पिलियन राइडर के होने पर बेहतर विजिबिलिटी के लिए एक एडजस्टेबल हेडलाइट सेटअप भी शामिल किया गया है. अनुमान के मुताबिक इसकी सीट हाइट 830 से 850 मिमी के बीच और ग्राउंड क्लीयरेंस 220 मिमी से ज्यादा होगी, जो इसे हर तरह के रास्तों के अनुकूल बनाती है.

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कब होगी लॉन्च और क्या होगी कीमत?

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 के इसी महीने यानी नवंबर 2026 के आखिरी हफ्ते में आयोजित होने वाले मोटोवर्स इवेंट में भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है. कीमत की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.5 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये के बीच रहने की संभावना है. भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद इस बाइक का सीधा मुकाबला KTM 790 Adventure और Suzuki V-Strom 800DE जैसी मिडिलवेट एडवेंचर मोटरसाइकिलों से होने वाला है.

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