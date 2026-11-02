New Car Buying Tips: अपने या अपने परिवार के लिए एक नई कार खरीदना हर किसी के जीवन का एक बड़ा और बेहद खास सपना होता है. त्योहारों के सीजन या नए साल के मौके पर देश में लाखों लोग नई गाड़ियां खरीदते हैं. जब हम कार के डीलर के पास जाते हैं, तो गाड़ी की चमक-दमक और नए फीचर्स को देखकर अक्सर भावुक हो जाते हैं.

डीलरशिप पर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स बातों-बातों में हमें कई ऐसी चीजें बेच देते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती, या फिर कुछ जरूरी जानकारियां हमसे छिपा ली जाती हैं. इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है. इसलिए नई कार की डील फाइनल करने और डाउन पेमेंट का चेक सौंपने से पहले डीलर से कुछ बेहद जरूरी सवाल जरूर पूछने चाहिए.

गाड़ी का ऑन-रोड प्राइस ब्रेकअप क्या है?

अक्सर डीलर आपको गाड़ी की जो कीमत बताते हैं, वह एक्स-शोरूम कीमत होती है. लेकिन जब गाड़ी आपके घर आती है, तो वह ऑन-रोड कीमत पर मिलती है. एक्स-शोरूम कीमत पर RTO रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, इंश्योरेंस और ग्रीन सेस जैसी कई चीजें जुड़ती हैं.

आपको डीलर से साफ शब्दों में कहना चाहिए कि वह आपको ऑन-रोड कीमत का एक-एक पैसे का लिखित ब्रेकअप दे. कई बार डीलर इसमें हैंडलिंग चार्ज, लॉजिस्टिक्स चार्ज या डॉक्यूमेंटेशन फीस जैसी अवैध चीजें जोड़ देते हैं, जिन्हें देने से आप सीधे मना कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट और सरकार ने इन पर रोक लगाई हुई है.

क्या मैं बाहर से इंश्योरेंस ले सकता हूं?

नई कार बेचते समय डीलर सबसे ज्यादा मुनाफा कार इंश्योरेंस से कमाते हैं. शोरूम की तरफ से जो इंश्योरेंस कोटेशन दिया जाता है, उसकी कीमत आमतौर पर बहुत ज्यादा होती है. आपको डीलर से साफ पूछना चाहिए कि क्या आप बाहर से किसी भरोसेमंद कंपनी का इंश्योरेंस ले सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन या किसी बाहरी एजेंट से वही इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपके सीधे 10,000 से 25,000 रुपये तक बच सकते हैं. कानूनन डीलर आपको उनका ही इंश्योरेंस लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता.

कार का मैन्युफैक्चरिंग महीना और साल क्या है?

गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले डीलर से उसका VIN यानी चेसिस नंबर जरूर मांगें. इस नंबर से यह पता चलता है कि गाड़ी असल में किस महीने और किस साल में कंपनी के प्लांट से बनकर निकली है. कई बार डीलर स्टॉक क्लीयरेंस के चक्कर में ग्राहकों को 6-8 महीने पुरानी या पिछले साल की बनी गाड़ी थमा देते हैं. पुरानी मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ी लेने से भविष्य में उसकी रीसेल वैल्यू घट जाती है. इसलिए हमेशा डीलर से कहें कि आपको लेटेस्ट स्टॉक ही चाहिए.

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कौन सी एक्सेसरीज अनिवार्य हैं और कौन सी वैकल्पिक?

शोरूम वाले अक्सर एक्सेसरीज किट के नाम पर 15,000 से 30,000 रुपये का एक अलग बिल जोड़ देते हैं, जिसमें कार मैट, मड फ्लैप, सीट कवर और परफ्यूम जैसी चीजें शामिल होती हैं. वे ऐसा दिखाते हैं जैसे यह कार के साथ लेना ही पड़ेगा. डीलर से सीधे पूछें कि इसमें अनिवार्य क्या है. आप इस किट को पूरी तरह से हटवा सकते हैं और बाद में बाहर मार्केट से अपनी पसंद की चीजें बहुत कम दामों में लगवा सकते हैं. इसके अलावा वारंटी के बारे में भी विस्तार से पूछें कि कंपनी की स्टैंडर्ड वारंटी कितने साल की है और एक्सटेंडेड वारंटी लेने पर क्या-क्या फायदे मिलेंगे.

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