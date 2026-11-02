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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमित शाह का राहुल को चैलेंज, 'मॉक पार्लियामेंट में ही PM बन सकते, विशेष सत्र बुलाने को तैयार'

अमित शाह का राहुल को चैलेंज, 'मॉक पार्लियामेंट में ही PM बन सकते, विशेष सत्र बुलाने को तैयार'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी नकली संसद में ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं. उन्होंने कांग्रेस पर एसआईआर के बहाने घुसपैठिए को बचाने का आरोप लगाया.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 02 Nov 2026 05:46 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में बीजेपी के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च के बाद विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर एसआईआर के बहाने घुसपैठिए को बचाने का आरोप लगाया. कांग्रेस के मॉक पार्लियामेंट को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी नकली संसद में ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं.

अमित शाह ने कहा, 'नकली संसद में आप एक बार प्रधानमंत्री बन जाओ, क्योंकि असली संसद में वो नहीं बन पाएंगे, मॉक पार्लियामेंट में बन जाएंगे. सोनिया गांधी के हृदय को शांति हो जाएगी. राहुल जी इस तरीके से चुनाव नहीं जीत सकते हैं. तीन महीना-चार महीना होता है, विदेश चले जाते हो. जनता की समस्या को समझना और सुलझाना होगा. हाथ में संविधान रखते हैं और वो इसका निर्वहन नहीं करते हैं. संसद चलने नहीं देते हैं.'

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गृह मंत्री ने राहुल गांधी को दिया चैलेंज

उन्होंने कहा, 'मैं चैलेंज देता हूं, हम विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं. आ जाइए. चर्चा कीजिए. मगर वो चर्चा नहीं करेंगे. उनको मालूम है. अराजकता से ही अपने आप को खबरों में रख सकते हैं. अगर संसद में रहे तो पीएम मोदी उनकी धज्जियां उड़ा देंगे.'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'आज हैदराबाद में हजारों लोग सड़कों पर खड़े हैं. कल दिल्ली में भी एक रैली हुई थी. राहुल गांधी ने एक रैली की. उन्होंने कहा कि ये एक वोट बचाओ रैली है. ये वोट बचाओ रैली नहीं थी बल्कि ये घुसपैठियों को बचाओ रैली थी. कांग्रेस SIR को रोक कर देश की मतदाता सूची से बांग्लादेश घुसपैठियों को बचाना चाहती है ,लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि आपको जितना जोर लगाना है लगा लीजिए बीजेपी एक-एक घुसपैठियों को मतदाता सूची और देश से बाहर निकालकर दम लेगी.'

वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का दिया जवाब

उन्होंने राहुल गांधी के उन आरोपों पर भी जवाब दिया है, जिसमें कहा गया था कि वोटर लिस्ट से 13 करोड़ नाम काटे गए. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, 'ये राहुल गांधी कहते हैं कि 13 करोड़ वोट काट दिए गए. ये झूठ बोल रहे हैं. सवा 6 करोड़ वोट ऐसे हैं जो दूसरी जगह रहने चले गए. 2.8 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई. 1 करोड़ ऐसे हैं जिसकी डुप्लीकेट एंट्री है. 3 करोड़ वोट ऐसे थे, जो है ही नहीं. ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं.'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 02 Nov 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Breaking News Abp News RAHUL GANDHI AMIT SHAH
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