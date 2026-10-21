Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBikesअपने आप बैलेंस होगा ये स्कूटर, पैर टिकाने की जरूरत ही नहीं

अपने आप बैलेंस होगा ये स्कूटर, पैर टिकाने की जरूरत ही नहीं

बिना पैर टिकाए अपने आप बैलेंस होगा यह अनोखा इलेक्ट्रिक स्कूटर, देश में सेल्फ-बैलेंसिंग और ऑटो-पार्किंग तकनीक के साथ लॉन्च, जानें कीमत, रेंज और इसके सभी धांसू फीचर्स

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Oct 2026 09:10 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है. इसी बीच दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी BMW Motorrad ने भारत में एक ऐसा अनोखा इलेक्ट्रिक स्कूटर पेटेंट कराया है, जो आने वाले समय में दोपहिया वाहनों की परिभाषा को पूरी तरह बदल सकता है. इस नए कॉन्सेप्ट स्कूटर का नाम BMW Vision CE है. इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से सेल्फ-बैलेंसिंग तकनीक से लैस है, यानी इसे खड़ा रखने के लिए राइडर को पैर जमीन पर टिकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

ट्रैफिक में पैर नीचे रखने का झंझट खत्म

आमतौर पर जब हम भीड़भाड़ वाले इलाके या ट्रैफिक सिग्नल पर स्कूटर लेकर रुकते हैं, तो गाड़ी का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने पैर जमीन पर रखने पड़ते हैं. लेकिन BMW Vision CE के साथ ऐसा नहीं होगा. इस स्कूटर में एडवांस सेंसर्स और इलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर्स का इस्तेमाल किया गया है. जब यह स्कूटर किसी जगह पर पूरी तरह रुक जाएगा, तब भी यह तकनीक स्कूटर को सीधा खड़ा रखेगी. इससे राइडर को बार-बार पैर नीचे रखने की झंझट से मुक्ति मिलेगी और सफर काफी आरामदायक हो जाएगा.

न हेलमेट की जरूरत, न राइडिंग गियर की

कंपनी का दावा है कि इस स्कूटर को चलाने के लिए राइडर को हेलमेट, ग्लव्स या भारी-भरकम राइडिंग गियर पहनने की जरूरत नहीं होगी. सुरक्षा के लिए इसमें एक मजबूत प्रोटेक्टिव केज दिया गया है, जो राइडर को चारों तरफ से कवर करता है.

इसके साथ ही स्कूटर में फोर-पॉइंट सीटबेल्ट भी लगाई गई है, जो किसी भी दुर्घटना या टक्कर की स्थिति में राइडर को सीट पर सुरक्षित बांध कर रखेगी. हालांकि, भारत की सड़कों पर इसे बिना हेलमेट चलाने की अनुमति मिलेगी या नहीं, यह पूरी तरह से भारतीय ट्रैफिक नियमों और सरकारी मंजूरियों पर निर्भर करेगा.

स्टैंड की भी नहीं होगी जरूरत

यह स्कूटर बिना किसी स्टैंड के भी दो पहियों पर बिल्कुल सीधा खड़ा रह सकता है. फिर भी, कंपनी ने इसमें एक पारंपरिक स्टैंड दिया है. इसका कारण यह है कि जब स्कूटर को लंबे समय के लिए कहीं पार्क किया जाएगा, तो इसका सेल्फ-बैलेंसिंग सिस्टम अपने आप बंद हो जाएगा. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि स्कूटर की बैटरी फालतू खर्च न हो और इसके पार्ट्स पर ज्यादा दबाव न पड़े. जैसे ही राइडर स्कूटर को दोबारा ऑन करेगा, यह सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और स्कूटर खुद को बैलेंस कर लेगा.

यह भी पढ़ें: Renault Duster Hybrid vs Rivals, कीमत और माइलेज में कौन आगे?

कार जैसी सेफ्टी और फीचर्स की उम्मीद

BMW Vision CE को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि यह राइडर को दोपहिया वाहन में भी कार जैसी सुरक्षा और आराम दे सके. इस प्रीमियम स्कूटर में रियर-फेसिंग रडार और ड्राइवर-असिस्टेंस जैसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स मिल सकते हैं. यह रडार पीछे से आने वाले वाहनों पर नजर रखेगा और टक्कर की आशंका होने पर राइडर को पहले ही अलर्ट कर देगा. इसके अलावा, इसमें दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक और एक दमदार मिड-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिल सकती है.

कब तक होगा लॉन्च?

BMW Motorrad ने वैश्विक स्तर पर पहली बार इस कॉन्सेप्ट को EICMA मोटर शो में प्रदर्शित किया था. अब भारत में इसका डिजाइन पेटेंट होने से यह साफ है कि कंपनी भारतीय बाजार को लेकर काफी गंभीर है और यहां की संभावनाओं को खुला रखना चाहती है.

हालांकि, ऑटो एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ पेटेंट फाइल होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह स्कूटर बहुत जल्द भारतीय सड़कों पर दौड़ता हुआ दिखेगा. BMW ने अभी तक इसके प्रोडक्शन, अंतिम स्पेसिफिकेशन्स या भारत में लॉन्चिंग की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. भविष्य में जब इसका प्रोडक्शन मॉडल सामने आएगा, तभी इसकी वास्तविक रेंज और कीमत का सही खुलासा हो पाएगा.

यह भी पढ़ें: बॉलीवुड में किस सितारे के पास है सबसे सुरक्षित कार? चौंका देगा नाम

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बाइक
इन स्कूटर्स में सबसे ज्यादा मिलता है बूट स्पेस, कीमत बेहद कम
इन स्कूटर्स में सबसे ज्यादा मिलता है बूट स्पेस, कीमत बेहद कम
बाइक
₹4.26 लाख में आई Royal Enfield Classic 650 Hypershift, क्या है खास?
₹4.26 लाख में आई Royal Enfield Classic 650 Hypershift, क्या है खास?
बाइक
Ducati Panigale V4 का नया अवतार, 218 HP से मचाएगी तहलका
Ducati Panigale V4 का नया अवतार, 218 HP से मचाएगी तहलका
बाइक
Yamaha की इस बाइक का 90s वाला अवतार, 1993 की बाइक से लिया आइडिया
Yamaha की इस बाइक का 90s वाला अवतार, 1993 की बाइक से लिया आइडिया
Advertisement

वीडियोज

Man Atisundar: 🕵🏻‍♀️Radhya का भेष बदलकर नया खेल, क्‍या खुलेगा Antara के धोखे का बड़ा राज़? #sbs
Bollywood News: विजयादशमी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने 'रावण तांडव' के साथ खेला बड़ा दांव (21.10.26)
Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप
रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप
पंजाब
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में एक्शन, सब डिवीजन DSP और ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में एक्शन, सब डिवीजन DSP और ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड
स्पोर्ट्स
एशियन पैरा गेम्स: आज भारत ने जीते 5 गोल्ड समेत 22 मेडल, टोटल पदक हो गए 62; टॉप-5 में एंट्री
एशियन पैरा गेम्स: आज भारत ने जीते 5 गोल्ड समेत 22 मेडल, टोटल पदक हो गए 62; टॉप-5 में एंट्री
इंडिया
सौरव दास ने कोर्ट से रिहाई के आदेश पर दी पहली प्रतिक्रिया, ‘सच्चाई की...’
सौरव दास ने कोर्ट से रिहाई के आदेश पर दी पहली प्रतिक्रिया, ‘सच्चाई की...’
ओटीटी
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
इंडिया
किरेन रिजिजू ने शेयर किया खरगे का Video, बोले- कांग्रेस बॉस क्यों नहीं समझ रहे ये बात
किरेन रिजिजू ने शेयर किया खरगे का Video, बोले- कांग्रेस बॉस क्यों नहीं समझ रहे ये बात
इंडिया
Explained: भारत में पाकिस्तान के 'कसीदे' से US ट्रेड डील तक! मार्को रूबियो के दौरे की 5 बड़ी बातें
भारत में PAK के 'कसीदे' से US ट्रेड डील तक! मार्को रूबियो के दौरे की 5 बड़ी बातें
शिक्षा
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget