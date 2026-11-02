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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानई सरकार के आने के बाद केरलम में चली 'तबादला एक्सप्रेस', 35 IAS अधिकारियों के विभाग बदले

नई सरकार के आने के बाद केरलम में चली 'तबादला एक्सप्रेस', 35 IAS अधिकारियों के विभाग बदले

केरलम में वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार आने के बाद बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 35 आईएएस और कई जूनियर अधिकारियों के विभागों और जिम्मेदारियों में परिवर्तन कर दिया गया है.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 02 Nov 2026 07:52 PM (IST)
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केरल की नई सतीशन सरकार ने 2 नवंबर को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल में करते हुए 35 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया.  इस बदलाव के बाद गृह, वित्त, बिजली, स्वास्थ्य और उद्योग सहित कई प्रमुख विभागों में बदलाव हुए हैं.

इस फेरबदल में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ जूनियर अधिकारी भी शामिल हैं. इस तबादले में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां और अतिरिक्त प्रभार भी दिए गए हैं. 

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तबादलों में प्रमुख इस प्रकार हैं:-

1. वित्त विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे वरिष्ठ IAS अधिकारी केआर ज्योतिलाल का तबादला गृह और सतर्कता विभागों में किया गया है. उन्हें जल संसाधन, आवास और कॉयर (नारियल रेशा) विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.

2. गृह और सतर्कता विभागों का प्रभार संभाल रहे मिन्हाज आलम को वित्त विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है. वे कर (टैक्स), सार्वजनिक खरीद सलाहकार (पब्लिक प्रोक्योरमेंट एडवाइजरी) और 'रीबिल्ड केरल इनिशिएटिव' (केरल पुनर्निर्माण पहल) का काम भी देखेंगे.

3. पुनीत कुमार (जो जल संसाधन विभाग संभाल रहे थे) को विद्युत विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है. वे नई दिल्ली स्थित केरल हाउस में रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में अपना कार्यभार जारी रखेंगे.

4. मोहम्मद हनीश को ज्योतिलाल के स्थान पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है. वे आयुष, सामान्य शिक्षा, वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण विभागों का भी प्रभार संभालेंगे.

5. स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव शर्मिला मैरी जोसेफ का तबादला परिवहन विभाग में कर दिया गया है. 

5. केंद्रीय ड्यूटी से केरलम लौटे एम. बीना को उद्योग विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है. 

6. प्रशांत एन को केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है. वे खेल एवं युवा मामलों के विभाग का प्रभार भी संभालते रहेंगे.

7. केएसईबी के प्रमुख एमजी राजामणिकम को स्थानीय स्वशासन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. विभाग की सचिव अनुपमा टीवी का तबादला वित्त (व्यय) विभाग में कर दिया गया है. 

8. वीना एन. माधवन को कृषि सचिव और पीबी नूह को श्रम विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है.

अन्य तबादले

अन्य परिवर्तनों में जाफर मलिक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद केरल राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है. सुभाष टीवी को केरल मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधीन रखा गया है. अफसाना परवीन अवकाश से लौटने के बाद मिल्मा के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण करेंगी. इस फेरबदल में पर्यटन, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास, आपदा प्रबंधन और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई अन्य विभागों में भी परिवर्तन शामिल हैं.

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 02 Nov 2026 07:51 PM (IST)
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