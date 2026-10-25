Royal Enfield को टक्कर देने आईं ये 5 धांसू बाइक्स, देखें कीमत और फीचर्स

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में Royal Enfield की बाइकों का एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. अपनी क्लासिक डिजाइन और दमदार इंजन के दम पर यह कंपनी वर्षों से क्रूजर और रोडस्टर सेगमेंट पर राज कर रही है. लेकिन साल 2026 में अब ग्राहकों के पास Royal Enfield के अलावा भी कई बेहतरीन और मजबूत विकल्प मौजूद हैं. Honda, Jawa, Yezdi, Triumph और BSA जैसी दिग्गज कंपनियों ने बाजार में ऐसी बाइक्स उतारी हैं, जो Royal Enfield को कड़ी टक्कर दे रही हैं. अगर आप भी नई बाइक्स खरीदने की सोच रहे हैं और Royal Enfield से हटकर कुछ अलग आजमाना चाहते हैं, तो बाजार में मौजूद ये 5 बाइ्क्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है.

क्लासिक प्रेमियों के लिए Honda CB350

Royal Enfield की सबसे लोकप्रिय बाइक क्लासिक 350 को टक्कर देने के लिए Honda ने अपनी शानदार Honda CB350 बाजार में उतारी है. रेट्रो लुक और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के फीचर्स के साथ आने वाले इस बाइक्स में 348.36 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 21 Bhp की पावर और 29 nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 1.95 लाख रुपये ले शुरू होती है. वहीं इसके मुकाबले में रहने वाली क्लासिक 350 की शुरुआती कीमत करीब 1.89 लाख रुपये है, जिसमें 349 सीसी का इंजन मिलता है.

Jawa 42 बनाम Hunter 350

स्पोर्टी और मॉडर्न रेट्रो लुक चाहने वाले युवाओं के लिए बाजार में Jawa 42 एक बड़ा नाम बनकर उभरा है, जिसका सीधा मुकाबला Royal Enfield की Hunter 350 से है. Jawa 42 में 294.72 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है जो लगभग 27 Bhp की दमदार पावर देता है और इसकी कीमत करीब 1.60 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें 6-स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है. दूसरी तरफ, रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए मशहूर Hunter 350 की कीमत करीब 1.38 लाख रुपये से शुरू होती है, जिसमें 349 सीसी का इंजन 20.2 Bhp की पावर देता है.

Yezdi Roadster और Meteor 350

आरामदायक लंबी यात्रा और क्रूजर स्टाइल के दीवानों के लिए Yezdi Roadster और Royal Enfield की Meteor 350 के बीच कड़ा मुकाबला है. Yezdi Roadster अपने मस्कुलर डिजाइन और दमदार परफोर्मेंस के साथ आती है. इसमें 334 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 29.5 Bhp की पावर और 29.63 nm का टॉर्क जनरेट करता है और इसकी कीमत करीब 2 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं, आरामदायक राइडिंग के लिए पहचानी जाने वाली Meteor 350 की कीमत करीब 1.96 लाख रुपये से शुरू होती है.

Triumph Speed 400 और Guerrilla 450

जो राइडर्स पारंपरिक 350 सीसी से ऊपर उठकर हाई-परफॉर्मेंस और मॉडर्न रोडस्टर चलाना चाहते हैं, उनके लिए Triumph Speed 400 एक प्रीमियम विकल्प है. Triumph की इस बाइक की कीमत करीब 2.35 लाख रुपये से शुरू होती है, जिसमें 37 Bhp की ताकत मिलती है.

इसका सीधा मुकाबला Royal Enfield की हालिया Guerrilla 450 से है, जिसकी कीमत करीब 2.50 लाख रुपये से शुरू होती है. Guerrilla 450 में 452 सीसी का बड़ा लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है जो 40 Bhp की पावर और 40 nm का भारी टॉर्क देता है.

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BSA Gold Star 650 और Continental GT

650 सीसी सेगमेंट में Royal Enfield की जुड़वां सिलेंडर वाली कैफे रेसर Continental GT 650 को टक्कर देने के लिए मार्केट में क्लासिक रोडस्टर डिजाइन वाली BSA Gold Star 650 मौजूद है. BSA की इस बाइक में 652 सीसी का बड़ा सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 45.6 Bhp की पावर और 55 nm का जबरदस्त टॉर्क देता है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 3.35 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके मुकाबले Continental GT 650 की कीमत करीब 3.58 लाख रुपये से शुरू होती है, जिसमें 648 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है.

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