धांसू फीचर्स के साथ लॉन्च हुई नई Pulsar NS200, जानें कीमत

देश की दिग्गज टू-व्हीलर निर्माता कंपनी Bajaj ऑटो ने युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय अपनी मशहूर स्ट्रीटफाइटर बाइक Bajaj Pulsar NS200 को नए अवतार में बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस दमदार बाइक को कई हाई-टेक फीचर्स, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स और नए हार्डवेयर अपग्रेड्स के साथ अपडेट किया है. ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के अनुसार, इस नए अपडेट के बाद Pulsar NS200 अपने सेगमेंट में तकनीकी रूप से बेहद मजबूत हो गई है, जिससे परफॉर्मेंस बाइक्स के शौकीन युवाओं को एक नया और शानदार राइडिंग अनुभव मिलेगा.

Bajaj ऑटो ने इस नए अपडेटेड मॉडल की दिल्ली में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,60,374 रुपये तय की है. इस बजट सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स और बढ़ी हुई पावर मिलने से यह बाइक अब अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले पैसे की सही कीमत साबित हो रही है.

पहली बार मिले राइड मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल

इस नए अपडेट में Bajaj Pulsar NS200 में सबसे बड़ा बदलाव इसकी तकनीक में किया गया है. कंपनी ने इस बाइक में अब इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल-बाय-वायर टेक्नोलॉजी को शामिल किया है. इस खास तकनीक के आने से बाइक में पहली बार अलग-अलग राइड मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल की सुविधा मिलने लगी है, जो राइडर को अलग-अलग मौसम और रास्तों पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करती है. इसके साथ ही, तेज और स्मूथ गियर शिफ्टिंग के लिए इस बाइक में एक नया स्पोर्ट्स शिफ्टर भी जोड़ा गया है.

लुक और कनेक्टिविटी में हुआ बड़ा डिजिटल बदलाव

बाइक के लुक और डैशबोर्ड को पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक बना दिया गया है. कंपनी ने पुराने LCD कंसोल को हटाकर अब एक बिल्कुल नया 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल लगाया है. यह नया डिस्प्ले न केवल देखने में शानदार है, बल्कि यह गूगल मैप्स मिररिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे राइडर को बाइक चलाते समय सीधे स्क्रीन पर रास्ते का नेविगेशन दिखाई देगा.

इसके अलावा, बाइक में सफर के दौरान मोबाइल चार्ज करने के लिए एक USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, एक हजार्ड स्विच और अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे वाले वाहनों को सचेत करने के लिए पैनिक ब्रेक अलर्ट सिस्टम भी दिया गया है.

इंजन में हुआ सुधार और बढ़ गई बाइक की पावर

Bajaj ने Pulsar NS200 के इंजन की ताकत को पहले से और ज्यादा बढ़ा दिया है. बाइक में पहले की तरह ही 199.5cc का सिंगल-सिलेंडर, फोर-वॉल्व, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. लेकिन नए तकनीकी सुधारों के बाद अब यह इंजन 25.5 bhp की अधिकतम पावर जेनरेट करता है, जो पिछले मॉडल के 24.5 bhp के मुकाबले पूरे 1 bhp अधिक है. बाइक के चेसिस में कंपनी ने अपने पारंपरिक पेरीमीटर फ्रेम को बरकरार रखा है, जो तेज रफ्तार में बाइक को बेहतरीन संतुलन और मजबूती देता है.

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मजबूत हार्डवेयर और एडजस्टेबल लीवर्स की सुविधा

पावर और फीचर्स के साथ-साथ बजाज ने बाइक के सस्पेंशन और टायर्स में भी बड़े सुधार किए हैं. नई Pulsar NS200 के फ्रंट में अब पहले के 33mm के मुकाबले ज्यादा मोटे 37mm के अपसाइड-डाउन फोर्क्स दिए गए हैं, जो खराब रास्तों पर झटकों को आसानी से सोख लेते हैं.

बेहतर रोड ग्रिप और सुरक्षा के लिए इसके रियर में अब 130/70-R17 साइज का रेडियल टायर लगाया गया है, जो मोड़ों पर बाइक की पकड़ को मजबूत बनाता है. इसके साथ ही, राइडर अपनी सुविधा के अनुसार ब्रेक और क्लच को सेट कर सकें, इसके लिए बाइक में एडजस्टेबल लीवर्स भी दिए गए हैं.

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