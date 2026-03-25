इन गाड़ियों को 5 साल बाद भी बेचेंगे तो मिलेगी शानदार रीसेल वैल्यू, जानिए कौन-से नाम शामिल

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हिंदी न्यूज़ऑटोइन गाड़ियों को 5 साल बाद भी बेचेंगे तो मिलेगी शानदार रीसेल वैल्यू, जानिए किन कारों के नाम शामिल?

इन गाड़ियों को 5 साल बाद भी बेचेंगे तो मिलेगी शानदार रीसेल वैल्यू, जानिए किन कारों के नाम शामिल?

अगर आप मार्केट में मौजूद किसी अच्छी कार की तलाश में हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में इसकी रीसेल वैल्यू आपको अच्छी मिले तो यहां हम आपको कुछ बेहतर ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 25 Mar 2026 05:42 PM (IST)
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जब हम भारतीय मार्केट में मौजूद कोई कार खरीदते हैं तो हमारे मन में यह सवाल आता है कि आने वाले समय में इस कार की रीसेल वैल्यू कितनी होगी? आसान भाषा में कहें तो नई कार कुछ सालों बाद आपको कितने पैसे वापस दिलाएगी? यहां हम आपको उन कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सैकेंड हैंड मार्केट में बड़ा नाम रखती हैं और खास बात यह है कि 5 साल के बाद भी आपको इन गाड़ियों की अच्छी-खासी रकम मिल जाएगी.

Maruti WagonR 

इस लिस्ट में पहला नाम Maruti WagonR का है, जिसे अगर आप तीन से पांच साल बाद भी बेचते हैं तो इसकी मूल कीमत में से आपको 75 फीसदी तक वापस मिल जाएगा. यह गाड़ी आपको 1.0-लीटर और 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑप्शन में भी मिल जाएगी. 

Toyota Innova Crysta 

आपके लिए लिस्ट में दूसरा नाम Toyota Innova Crysta का है, जो कि भारतीय बाजार की पॉपुलर कार है. यह गाड़ी रीसेल वैल्यू के मामले में खूब पसंद की जाती है. इस गाड़ी की कीमत अपनी मूल कीमत का 80 फीसदी तक वापस दिला देती है. क्रिस्टा 2.4-लीटर के दमदार इंजन के साथ आती है और मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ मौजूद है. 

Maruti Swift 

इसके बाद तीसरे नंबर पर Maruti Swift है. इसे अगर आप 4 से 6 साल बाद बेचते हैं तो यह असली कीमत से 60 से 70 फीसदी तक आपको वापस दिला सकती है. यह गाड़ी ग्राहकों को मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स के शानदार ऑप्शन के साथ मिलती है.

Hyundai Creta

अगली कार Hyundai Creta है, जिसे भारतीय बाजार में काफी पसंद किया जाता है. अगर आप 5 से 7 साल बाद इस कार को बेचते हैं तो आपको इस गाड़ी की 65 फीसदी वैल्यू वापस मिल जाएगी. इस कार में 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल और दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन्स के साथ आती है.  

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Published at : 25 Mar 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Toyota Innova Crysta Maruti WagonR Best Resale Value
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