इन गाड़ियों को 5 साल बाद भी बेचेंगे तो मिलेगी शानदार रीसेल वैल्यू, जानिए कौन-से नाम शामिल

जब हम भारतीय मार्केट में मौजूद कोई कार खरीदते हैं तो हमारे मन में यह सवाल आता है कि आने वाले समय में इस कार की रीसेल वैल्यू कितनी होगी? आसान भाषा में कहें तो नई कार कुछ सालों बाद आपको कितने पैसे वापस दिलाएगी? यहां हम आपको उन कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सैकेंड हैंड मार्केट में बड़ा नाम रखती हैं और खास बात यह है कि 5 साल के बाद भी आपको इन गाड़ियों की अच्छी-खासी रकम मिल जाएगी.

Maruti WagonR

इस लिस्ट में पहला नाम Maruti WagonR का है, जिसे अगर आप तीन से पांच साल बाद भी बेचते हैं तो इसकी मूल कीमत में से आपको 75 फीसदी तक वापस मिल जाएगा. यह गाड़ी आपको 1.0-लीटर और 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑप्शन में भी मिल जाएगी.

Toyota Innova Crysta

आपके लिए लिस्ट में दूसरा नाम Toyota Innova Crysta का है, जो कि भारतीय बाजार की पॉपुलर कार है. यह गाड़ी रीसेल वैल्यू के मामले में खूब पसंद की जाती है. इस गाड़ी की कीमत अपनी मूल कीमत का 80 फीसदी तक वापस दिला देती है. क्रिस्टा 2.4-लीटर के दमदार इंजन के साथ आती है और मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ मौजूद है.

Maruti Swift

इसके बाद तीसरे नंबर पर Maruti Swift है. इसे अगर आप 4 से 6 साल बाद बेचते हैं तो यह असली कीमत से 60 से 70 फीसदी तक आपको वापस दिला सकती है. यह गाड़ी ग्राहकों को मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स के शानदार ऑप्शन के साथ मिलती है.

Hyundai Creta

अगली कार Hyundai Creta है, जिसे भारतीय बाजार में काफी पसंद किया जाता है. अगर आप 5 से 7 साल बाद इस कार को बेचते हैं तो आपको इस गाड़ी की 65 फीसदी वैल्यू वापस मिल जाएगी. इस कार में 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल और दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन्स के साथ आती है.

यह भी पढ़ें:-

435 KM रेंज के साथ प्रीमियम इंटीरियर, Kia की नई सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च, जानें कीमत