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हिंदी न्यूज़ऑटोशोरूम वाले आपको ये बात कभी नहीं बताएंगे, कार खरीदने से पहले जान लें सच

शोरूम वाले आपको ये बात कभी नहीं बताएंगे, कार खरीदने से पहले जान लें सच

Car Buying Tips: नई कार खरीदने से पहले सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि टेस्ट ड्राइव, रिसर्च, फीचर्स और डीलर की शर्तों पर भी ध्यान देना जरूरी है. इन गलतियों से बचकर आप बेहतर और फायदे का सौदा कर सकते हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 02 Jun 2026 01:33 PM (IST)
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Car Buying Tips: नई कार खरीदना हर किसी के लिए एक खास पल होता है. लेकिन अक्सर उत्साह में लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नुकसान बाद में लंबे समय तक उठाना पड़ता है. शोरूम में चमचमाती कारें, आकर्षक ऑफर और सेल्स एग्जीक्यूटिव की बातें कई बार खरीदार का ध्यान जरूरी चीजों से हटा देती हैं. खासकर पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहक जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं. 

विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ कार का डिजाइन या कीमत देखकर फैसला लेना सही नहीं होता. कार खरीदने से पहले उसकी सेफ्टी, माइलेज, मेंटेनेंस कॉस्ट और आपकी जरूरतों का सही आकलन करना जरूरी है. कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि बिना रिसर्च और टेस्ट ड्राइव के कार खरीदना बाद में पछतावे की वजह बन सकता है. इसलिए शोरूम पहुंचने से पहले पूरी तैयारी करना बेहद जरूरी है.

सिर्फ सेल्समैन की बातों पर भरोसा करना पड़ सकता है भारी

कार खरीदते समय सबसे बड़ी गलती यह होती है कि ग्राहक पूरी तरह सेल्समैन की सलाह पर निर्भर हो जाते हैं. शोरूम का मकसद कार बेचना होता है, इसलिए कई बार ऐसे फीचर्स या एक्सेसरीज भी सुझाई जाती हैं जिनकी वास्तव में जरूरत नहीं होती. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कार चुनने से पहले अलग-अलग मॉडल की तुलना करें, ऑनलाइन रिव्यू पढ़ें और अपनी जरूरतों की सूची तैयार करें. 

कई खरीदार सिर्फ कार की लुक्स देखकर फैसला कर लेते हैं, जबकि उन्हें सुरक्षा फीचर्स, सीटिंग स्पेस और भविष्य के खर्चों पर भी ध्यान देना चाहिए. इसके अलावा अलग-अलग डीलरशिप से कोटेशन लेने पर बेहतर कीमत और अतिरिक्त लाभ भी मिल सकते हैं. कार खरीदने का फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि सही जानकारी के आधार पर लेना चाहिए.

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टेस्ट ड्राइव और फाइनल जांच को कभी न करें नजरअंदाज

कई लोग कार को देखकर ही प्रभावित हो जाते हैं और टेस्ट ड्राइव को औपचारिकता समझते हैं. यही गलती आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है. टेस्ट ड्राइव के दौरान कार की विजिबिलिटी, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, ब्रेकिंग, सस्पेंशन और ड्राइविंग कम्फर्ट को अच्छी तरह जांचना चाहिए. इसके साथ ही डिलीवरी से पहले प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन यानी पीडीआई करना भी बेहद जरूरी माना जाता है. 

ऑटो कम्युनिटी में कई खरीदारों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि जल्दबाजी में पीडीआई करने से बाद में स्क्रैच, इलेक्ट्रिकल दिक्कत या अन्य खामियां सामने आईं. इसके अलावा कीमत तय करते समय सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस नहीं बल्कि इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, एक्सेसरीज और मेंटेनेंस खर्च को भी ध्यान में रखना चाहिए. सही जांच और धैर्य के साथ लिया गया फैसला आपको बेहतर डील दिला सकता है और भविष्य की परेशानियों से भी बचा सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Jun 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Car Buying Tips Showroom Mistakes First Car Buyer Guide Car Test Drive
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